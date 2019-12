Kreis Heinsberg : Erneuter Angriff auf Grünen-Geschäftsstelle im Kreis Heinsberg

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag, 22. Dezember 2019, sämtliche Scheiben der Geschäftsstelle der Grünen an der Hochstraße in Heinsberg ein. Der finanzielle Schaden geht in die Tausende. Foto: Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Heinsberg. Foto: Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Einen erneuten Anschlag auf ihre Geschäftsstelle in Heinsberg melden die Grünen. In Erkelenz wurden Plakate der Grünen beschmiert.

(hec) Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag sämtliche Scheiben der Kreisgeschäftsstelle der Grünen an der Hochstraße in Heinsberg eingeschlagen. Das berichtet Anne Gebler-Walkenbach, Geschäftsführerin des Kreisverbandes der Grünen. Es war der dritte Angriff auf die Geschäftsstelle in diesem Jahr. „Gerade erst waren die Schäden des Anschlags vom 4. Dezember beseitigt, als in der Nacht auf den 22. Dezember die Räume der Grünen erneut zur Zielscheibe für Rechtsbrecher wurden“, sagt Ruth Seidl, Sprecherin der Grünen im Kreis Heinsberg.