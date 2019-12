Im Kreis Heinsberg : Unbekannte attackieren Geschäftsstelle der Grünen

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mehrfach die Geschäftsstelle der Grünen im Kreis Heinsberg an der Hochstraße 11 in Heinsberg attackiert. Foto: Grüne

Heinsberg Die Geschäftsstelle der Grünen an den Hochstraße 11 in Heinsberg ist in den vergangenen Tagen mehrfach beschädigt worden. Die Grünen schließen politische Motive für die wiederholten Sachbeschädigungen nicht aus. Der Staatsschutz in Aachen ermittelt.

Das bestätigt Polizeisprecherin Angela Jansen. Die Grünen berichten, dass am vergangenen Montag der Briefkasten am Eingang der Kreisgeschäftsstelle abgerissen und zerstört wurde. In der Nacht zu Donnerstag (5. Dezember) sei der komplette Eingangsbereich und das Schaufenster eingeschlagen worden.

„Das sind nicht die ersten Anschläge, die auf unsere Kreisgeschäftsstelle verübt wurden. Bereits im Sommer hatten unbekannte Täter die Glasscheibe mit Eiern attackiert, die die Aufschrift trugen ,Linkes Pack’“, berichtet Ruth Seidl, Kreissprecherin der Grünen im Kreisverband Heinsberg.