Umfrage unter Einzelhändlern in Erkelenz und Wegberg : So lief das Weihnachtsgeschäft 2019

Zurück zum Analogen: Brettspiele und Bücher sind 2019 beliebte Weihnachtsgeschenke. Inhaberin Andrea Schröder von Mona’s Spielwaren in Wegberg hat beobachtet, dass auch LOL-Puppen zurzeit gefragt sind. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Einzelhändler in Wegberg und Erkelenz sind zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft 2019. Beim Kaufverhalten fiel diesmal eine Entwicklung zurück zum Analogen auf. Viele Leute wechseln von E-Books auf das klassische Papier.

Heiligabend steht vor der Tür. Das Weihnachtsgeschäft geht an diesem Wochenende in den Endspurt. Bislang ziehen die Einzelhändler der Region ein positives Fazit und konnten in den vergangenen Wochen einige neue Trends und Entwicklungen ausmachen.

Mona’s Spielwaren Wegberg „Wir werden im Vergleich zum gesamten Vorjahr ein dickes Plus machen, der Dezember lief allerdings im Vergleich zum Vorjahresmonat ein bisschen verhaltener“, sagt Andrea Schröder, seit elf Jahren Inhaberin von Mona’s Spielwaren im Einkaufszentrum Am Bahnhof in Wegberg. Bücher, Brettspiele, Bastelsachen – in ihrem bunten Laden haben die Kunden, die auch aus Mönchengladbach, Rheindahlen und Schwalmtal nach Wegberg kommen, eine reichhaltige Auswahl. Als Weihnachtsgeschenke sind Klassiker wie Bücher und Brettspiele, darunter Monopoly und das gute alte Mensch ärgere Dich nicht weiterhin gefragt, berichtet Andrea Schröder. Sie hat in den vergangenen Wochen außerdem einen regelrechten Hype beobachtet, und zwar bei den so genannten LOL-Puppen, die in der Surprise-Version, ähnlich einem überdimensionierten Überraschungs-Ei, besonders gefragt seien. Ein weiterer starker Trend seien die so genannten Exit Spiele. Dabei geht es darum, möglichst rasch aus einer Situation zu entkommen und dafür verschiedene Aufgaben und Rätsel zu lösen. „Stark nachgefragt ist diesmal der kreative Bereich, zum Beispiel Aquaperlen und Bügelperlen. Für Mädchen seien Puppen von Baby Born beliebt, für Jungen nach wie vor Sachen von Paw Patrol. Die altbekannten Spielzeugsteine von Lego und Playmobil hätten es in diesem Weihnachtsgeschäft hingegen ein bisschen schwerer, berichtet Andrea Schröder von Mona’s Spielwaren.

Info Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel Umsatz in den Monaten November und Dezember und in Klammern Veränderung zum Vorjahr in Deutschland: 2019 102,4 Milliarden Euro

(+3,0 Prozent) 2018 99,4 Milliarden Euro

(+1,1 Prozent) 2017 98,3 Milliarden Euro

(+3,8 Prozent) 2016 94,7 Milliarden Euro

(+4,6 Prozent) 2015 90,6 Milliarden Euro

(+6,6 Prozent) 2014 85,0 Milliarden Euro

(+0,7 Prozent) Quelle: HDE-Berechnungen auf Basis Statistisches Bundesamt, Prognosen Handelsverband Deutschland (HDE)

Viehausen Buch- und Schreibwaren Erkelenz

Christopher Viehausen, Geschäftsführer des Buch- und Schreibwarenladens in der Erkelenzer Innensatdt, ist zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft und wie sich der Laden in dieser Zeit präsentiert hat: „Es geht darum, auf welche Weise man sein Sortiment gestaltet und wie man mit dem Kunden umgeht“, erklärt er. Beim Kaufverhalten sei ihm in diesem Jahr eine Entwicklung zurück zum Analogen aufgefallen. „Wir haben wieder vermehrt Füller und spezielle Stifte für das sogenannte Handlettering verkauft.“ Dabei handelt es sich um eine Kreativtechnik, bei der die Buchstaben kunstvoll gezeichnet und spielerisch ausgemalt werden. „Auch das gedruckte Buch ist wieder mehr in Mode. Viele Leute wechseln zurück von den E-Books auf das klassische Papier.“ Ein absoluter Renner 2019 war die Schultasche. „Im November kommen die neuen Kollektionen auf den Markt. Zu Weihnachten werden die massenhaft verschenkt.“

Coco Rebella Mode Erkelenz

Kleidung zu Weihnachten verschenken ist ein zweischneidiges Schwert. Das Geschenk kann für große Freude sorgen, aber auch viel Ernüchterung unterm Weihnachtsbaum hervorrufen. Der Modeladen Coco Rebella in Erkelenz erfreute sich in diesem Jahr dennoch über gute Verkaufszahlen, wie Inhaberin Tanja Zotzmann berichtet. „Natürlich gehen einige Kunden auf Nummer sicher und kaufen einen Gutschein, es wird durchaus aber auch viel Kleidung verschenkt.“ Und das nicht etwa aus dem Grund, dass der Umtausch bis ins nächste Jahr möglich ist – im vergangenen Jahr sei dies bei Coco Rebella nur in zwei Fällen vorgekommen – sondern weil viele Stammkunden zu Tanja Zotzmann kommen. „Die Männer sagen dann zu mir, du kennst doch meine Frau, was könnte der denn gefallen?“

Kosmetik Siekmeyer Erkelenz