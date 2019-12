Hilfartherin bei Hilfsprojekt in Kenia : Hoffnung bauen in Kenia

Info

Organisation Die Hoffnungsbauer sind eine Initiative der Hilfsorganisation Habitat for Humanity Deutschland, die sich mit Partnern der deutschen Bau- und Immobilienbranche für Menschen in Not einsetzt in über 70 Ländern. Unterstützt wird sie vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie sowie dem BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen: Sie dient der Branche als Plattform, um sich mit vereinten Kräften in Katastrophengebieten und Entwicklungsländern für Menschen in Not einzusetzen.

Engagement „Die Arbeit muss unbedingt weitergehen“, so Gereon Frauenrath, „denn es gibt noch unendlich viel zu tun: An so vielen Orten dieser Welt brauchen Menschen in Not dringend unsere Unterstützung. Um das Leid für die Ärmsten und Schwächsten zu lindern und ihnen eine Perspektive zu geben, benötigen wir konkrete, nachhaltige Lösungen wie die der Hoffnungsbauer. Davon haben wir uns in Kenia überzeugt. Daher wird sich die Unternehmensgruppe Frauenrath in dieser Initiative weiter engagieren.“