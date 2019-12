Busse im Kreis Heinsberg : Busfahrplan für die Feiertage

Kreis Heinsberg Weihnachten und zum Jahreswechsel gelten geänderte Fahrpläne für die Linienbusse und den Multibus im Kreis Heinsberg, der telefonisch zu bestellen ist.

An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, sowie an Neujahr, 1. Januar, wird nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan gefahren. Der Multibus verkehrt ebenfalls wie an Sonntagen. An Silvester, 31. Dezember, werden Linienbus und Multibus ebenfalls wie an Samstagen durchgeführt.

Die Buchungszentrale für den Multibus (02431 886688) sowie die telefonische Fahrplan- und Tarifauskunft (02431 886767) sind an Heiligabend von 8 bis 18 Uhr, am 25. und 26. Dezember, an Silvester sowie an Neujahr von 8 bis 22 Uhr erreichbar. Darüber hinaus kann der Multibus rund um die Uhr im Internet unter west-multibus.de gebucht werden. Das Kundenzentrum und die Verwaltung der Verkehrsbetriebe in Geilenkirchen sind vom 21. bis 26. Dezember und vom 31. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. Am 27. und 30. Dezember sowie ab dem 2. Januar ist das Kundenzentrum für Fahrplan- und Tarifauskünfte, für den Verkauf von Fahrausweisen und die Ausstellung von Kundenkarten sowie für Fundsachen von 7.45 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr geöffnet.