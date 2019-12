Handball : C-Jugend des ETV zeigt eine tolle Entwicklung

Handball Die Handball-Jugendmannschaften aus Wegberg und Erkelenz haben bislang die Herausforderungen der Oberliga gut gemeistert.

C-Jugend Nur ein einziger Punkt trennt die C-Juniorinnen des TV Erkelenz momentan von der Tabellenspitze. Sie spielen in diesem Jahr zum ersten Mal in der HVN-Oberliga – und das als jahrgangsjüngeres Team. Die Mannschaft von Trainerin Marie Brands schlägt sich dort außerordentlich gut. Nur zwei sehr knappe Niederlagen musste das Team bislang einstecken – gegen den Haaner TV und TB Wülfrath jeweils mit nur einem Tor Unterschied. Ansonsten wurden überwiegend deutliche Siege gefeiert, teilweise mit einem Vorsprung von mehr als zehn Toren. Auch gegen den derzeitigen Tabellenführer, den Turnverein Biefang, konnte sich das Team zuletzt zwei Punkte sichern.

Das letzte Heimspiel am vorigen Wochenende gegen den HSV Solingen-Gräfrath II wurde 36:24 (19:13) gewonnen. Mit 14:4 Punkten steht der ETV auf dem zweiten Tabellenplatz. In ihrer Entwicklung haben die Talente bereits viele Erwartungen übertroffen. Trotzdem gilt es, weiter an sich zu arbeiten und sich spielerisch weiterzuentwickeln.

B-Jugend Eine wöchentliche Doppelbelastung nehmen die B-Juniorinnen seit der laufenden Saison auf. Sowohl als B- als auch als A-Jugend spielen sie mit einem fast identischen Kader in der Oberliga. In der B-Jugend verlief die Hinrunde nicht ganz optimal: Vier Siegen stehen fünf teils knappe, teils aber deutliche Niederlagen gegenüber. Das letzte Heimspiel verloren der ETV knapp gegen die Tschft. St. Tönis II mit 26:27 (14:13). Trotzdem zeigt sich Trainerin Steffi Ritz zufrieden mit der Entwicklung ihrer Mannschaft und verspricht: „In die Rückrunde starten wir mit neuer Energie.“ Ihr Team steht mit 8:10 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

A-Jugend Bei den A-Juniorinnen hatte der ETV zum zweiten Mal am Wochenende die Tschft. St. Tönis zu Gast und musste sich beim 31:32 (12:18) ebenfalls mit nur einem Tor Unterschied geschlagen geben. Die Bilanz in der A-Jugend ist derweil identisch mit jener in der B-Jugend: vier Siege, fünf Niederlagen. Damit ist Erkelenz mit Platz sechs derzeit im Mittelfeld der Tabelle beheimatet. Woche für Woche holen die Spielerinnen alles aus sich heraus, um in beiden Ligen zu punkten. „Ich bin stolz auf die Leistung, die Einstellung und den Kampfgeist meiner Mädels“, sagt Trainerin Steffi Ritz.