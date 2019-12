Worte zur Woche : Großalarm durch Geschlossenheit beenden

Erkelenzer Land Bevor ein Jahr besinnlich zu Ende gehen kann, müssen Kommunalpolitiker immer noch einmal eine trockene, zahlenlastige Phase durchleben. In den Rathäusern sind die Stadthaushalte für das nächste Jahr entworfen worden, und die Politiker müssen sie beraten und können darin ihre Schwerpunkte setzen.

Vor einer Woche war das so in Erkelenz und Hückelhoven, in dieser Woche folgten der Kreis Heinsberg und Wassenberg – nur in Wegberg hatte der Haushalt für 2020 noch nicht zum Beschluss angestanden, und doch war es gerade er, der für Diskussionsstoff sorgt.