Verwaltungsreform Krefeld : Meyer wehrt sich gegen Kritik am Wirtschaftsdezernat

Krefeld In einem Schreiben erläutert er, warum der Chef der Wirtschaftsförderung auch Wirtschaftsdezernent wird. IHK, CDU und FDP hatten unter anderem kritisiert, dass der neue Wirtschaftsdezernent kein eigenes Dezernat bekommt.

Nach Kritik der IHK sowie von CDU und FDP am Konzept des neuen Wirtschaftsdezernats hat Oberbürgermeister Frank Meyer sowohl die Konstruktion als auch die Personalie in einem zweieinhalbseitigen Schreiben verteidigt. Meyer weist vor allem die Befürchtung zurück, der designierte neue Wirtschaftsdezernent Eckart Preen könnte nicht gleichrangig mit den übrigen Dezernenten zusammenarbeiten, weil er kein vollwertiges Dezernat mit eigener Budgethoheit habe. Der künftige Wirtschaftsdezernent, so Meyer, arbeite „kollegial auf Augenhöhe mit den Beigeordneten“ zusammen; die Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsvorstandes sei kein „Dabeisitzen", sondern die direkte Miteinbeziehung der Wirtschaft als Querschnittsthema in alle zentralen Prozesse der Stadt Krefeld.