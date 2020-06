Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK legt Geschäftsbericht und Weiterbildungsprogramm vor

Rhein-Kreis Mehr als 10.800 eingetragene Ausbildungsverhältnisse, rund 30.000 Anrufe bei der Bildungshotline, 134 Existenzgründungsgespräche und mehr als 7200 Außenwirtschaftsberatungen – das sind nur einige Zahlen aus dem Geschäftsbereicht 2019/20, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein jetzt vorgelegt hat.

„Mit unserem 47-seitigen Geschäftsbericht möchten wir die Öffentlichkeit in komprimierter Form über unsere verschiedenen Aktivitäten des Haupt- und Ehrenamts, über unsere Dienstleistungen, Veranstaltungen und politischen Gespräche informieren“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. In vielen Bereichen steht die IHK ihren Mitgliedsunternehmen und Partnern in Politik und Verwaltung zur Seite – unter anderem bei Fragen zur beruflichen Bildung, bei der Existenzgründung, beim Infrastrukturausbau, bei der Gewerbeflächenentwicklung sowie bei den Themen Internationalisierung, Forschung und Entwicklung und Energieeffizienz.