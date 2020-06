Aktion Night of Light : Krefeld – ein Traum in Rot

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 14 Bilder So war die Night of Light in Krefeld

Krefeld Wenn der Anlass nicht so bitter wäre, müsste man sagen: Lasst uns jedes Jahr die Stadt für eine Nacht mit Licht verzaubern. Auch in Krefeld haben sich Unternehmen an der bundesweiten Hilferuf-Aktion „Night of Light“ beteiligt.

Es war eine Demonstration der Leistungsfähigkeit – und ein Hilferuf: Auch in Krefeld haben Unternehmen an der bundesweiten „Night of Light“-Aktion in der Nacht zu Dienstag teilgenommen, mit der die Veranstaltungswirtschaft auf ihre dramatische Lage hinweisen möchte. Einer ist Gregor Ilbertz, der mit 35 Kollegen, darunter zwölf eigene Mitarbeiter, dabei war. „Wir möchten mit der Aktion auf die Bedeutung der Veranstaltungswirtschaft hinweisen und darauf, dass wir mehr Klarheit bei den Regeln für Veranstaltungen brauchen“, sagt er im RP-Gespräch.

Bundesweit sind fast 9000 Gebäude in mehr als 1500 Städten angestrahlt worden. In Krefeld haben Thorsten Petzel von Eventtechnik-Krefeld Vorburg und Burg Linn erleuchtet. Die Villa Merländer wurde angestrahlt. Die Firmen Ilbertz Veranstaltungstechnik und Airformance Design haben mehrere Gebäude in der Innenstadt beleuchtet. Sascha Schmitz von BLL Veranstaltungstechnik hat die Häuser Lange/Esters illuminiert. Auch das Stadtwaldhaus und der Schütte-Pavillon im Kaiserpark erstrahlten in Rot.

Die Veranstaltungswirtschaft zählt nach Angaben der „Night of Light“-Veranstalter rund eine Million direkte Beschäftigte. Rechnet man die Kultur- und Kreativwirtschaft mit Gastronomie und Zulieferern hinzu, so sind in der Branche direkt und indirekt mehr als 300.000 Unternehmen mit mehr als drei Millionen Menschen beteiligt; sie erzielen einen Jahresumsatz von mehr als 200 Milliarden Euro – „am Ende des Tages ist auch der Bauer, der die Kartoffeln für die Gastronomie liefert, betroffen“, sagt Ibertz.