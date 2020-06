Wissenschaft in Krefeld : Hochschule startet 2021 Studiengang Hebammenwissenschaft

Wissenschaft in Krefeld

Am Fachbereich Gesundheitswesen der Hochschule Niederrhein werden ab dem Wintersemester 2021 auch Hebammen ausgebildet. Foto: Hochschule Niederrhein

Krefeld Die ersten zwei Professuren für das neue Fach an der Hochschule Niederrhein sind derzeit ausgeschrieben. In der Stadt gibt es seit 2016 eine Unterversorgung von Schwangeren und Wöchnerinnen.

Die Unterversorgung der Schwangeren und Wöchnerinnen ist bedingt durch einen eklatanten Mangel an Hebammen. Das war die Lage im Sommer 2016. Unter anderem hatte die drastische Erhöhung der Prämie für die Berufshaftpflichtversicherung dazu geführt, dass viele Frauen diesen Beruf nicht mehr ergreifen oder ihn aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben müssen.

Um die Lage zu verbessern, engagiert sich jetzt auch die Hochschule Niederrhein in Krefeld. Sie wird sich künftig in der akademischen Hebammenausbildung betätigen. Ein entsprechender Bachelorstudiengang mit dem Namen „Hebammenwissenschaft“ soll im Wintersemester 2021/22 starten. Die ersten zwei Professuren für das neue Fach sind derzeit ausgeschrieben.

Zweifel an Wirkung von „Gute-Kita-Gesetz“

Kritik von Gewerkschaften und Kinderschützern : Zweifel an Wirkung von „Gute-Kita-Gesetz“

Corona verändert Einschreiberegelungen an der Hochschule

Studium in Krefeld

Studium in Krefeld : Corona verändert Einschreiberegelungen an der Hochschule

Neues duales Studium in Kamp-Lintfort

Fach Verwaltungsinformatik : Neues duales Studium in Kamp-Lintfort

„Weil wir gute Arbeit in den Hebammenschulen anerkennen und wertschätzen, sehen wir in der Anfangsphase ein duales Studienmodell mit hohem Praxisbezug als Königsweg“, sagt Professor Dr. Bernhard Breil, Dekan des Fachbereichs Gesundheitswesen der Hochschule Niederrhein. Bis zum Jahr 2030 soll der duale Studiengang in Kooperation mit zwei Hebammenschulen durchgeführt werden.