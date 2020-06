Franz Huisgen GmbH in Krefeld : Firma Huisgen ist seit 200 Jahren im Stahlgeschäft

Stahl so weit das Auge reicht. Christian Heinrich präsentiert einen Teil der Produkte und den Kran, mit dem sie verladen werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Franz Huisgen GmbH handelt mit Stahl. Christian Heinrich leitet das Familienunternehmen in sechster Generation. Die Corona-Krise habe viel durcheinander gebracht, dennoch geht es dem Unternehmen gut.

Das 201. Jahr des Bestehens der Franz Huisgen GmbH zählt, trotz einer sehr bewegten Vergangenheit, die nicht zuletzt zwei Weltkriege einschließt, zu den turbulenteren. „Es war ein sehr wildes erstes Quartal. Die Corona-Krise hat viel durcheinander gewürfelt. Es fing sehr gut an und dann kam die Pandemie. Während aber andere Unternehmen Kurzarbeit anmelden mussten und in Schieflage gerieten, brummte bei uns das Geschäft“, erzählt Christian Heinrich. Alle 22 Angestellten, die bei seinem Unternehmen, das er bereits in sechster Generation führt, angestellt sind, arbeiteten in Vollzeit weiter.

„Verantwortlich war vor allem das Geschäft an Privatkunden. Die Bestellungen von Firmen sind durchaus eingebrochen. Aber da die Leute zu Hause waren, haben sie viel im Haus gearbeitet und brauchten auch Stahlbauteile von Trägern bis zu Abschlussleisten“, erzählt er. Dabei hätte die Firma, die den Namen seines Vorfahren trägt, der sie im Jahr 1820 übernahm, in vergangenen Zeiten noch viel mehr von der Krise profitiert. „Früher hatten wir auch ein großes Eisenwarengeschäft. Dort gab es alles von der Schraube und dem Nagel bis zu Werkzeug. Das wurde aber schon von meinem Großvater eingestellt als Baumärkte aufkamen“, erzählt Heinrich.

Info Stahlzuschnitt auch für Privatkunden Die Franz Huisgen GmbH vertreibt vor allem Stahl. Andere Metalle wie Aluminium spielen nur eine geringe Rolle. Dabei bietet das Unternehmen auch dem Endverbraucher einen genauen Zuschnitt von Trägern oder Stahlrohren an. Dafür gibt es drei große Sägebandanlagen. Huisgen führt noch heute ein Vollsortiment von Kleinteilen über Bleche und Stabstahl bis hin zu großen Trägern. Privatkunden machen dabei gerade in den aktuellen Krisenzeiten einen wichtigen Teil der Kundschaft aus. Doch in anderen Zeiten ist das Geschäft mit Großhändlern und Firmen der wichtigste Teil.

Dafür zeigt er ein kleines Büchlein. Es ist ein Prospekt aus dem Jahr 1935, in dem das gesamte Sortiment aufgeführt ist. Wie anders die Zeiten waren, zeigt der Einband. Darauf steht: Franz Huisgen GmbH Uerdingen und darunter: „Fernsprechnummer 45“. „Eine zweistellige Telefonnummer ist heute kaum noch vorstellbar“, befindet der Inhaber, der einst in einem ‚befreundeten Stahlunternehmen’, wie er sagt, Groß- und Außenhandel lernte, schmunzelnd.

Der Familienname der Inhaber änderte sich übrigens wenig später. Im Jahr 1936 übernahm die Stieftochter des damaligen Inhabers, Edith Heinrich, das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann. Der traditionsreiche Name aber blieb erhalten. Da war der Firmensitz bereits von der Nieder- an die Bahnhofstraße gewechselt. „Das Haus wurde 1907 bezogen und ist noch heute in Nutzung. Allerdings kamen viele weitere Gebäude wie Lager dazu“, sagt Heinrich.

Diese Lager werden heute reichlich genutzt, denn anders, als viele andere Unternehmen heutzutage, hat Huisgen einen großen Lagerbestand. „Ich kann natürlich nicht genau benennen, wie viel es ist. Aber ich kann sagen, dass 1000 Tonnen für uns nicht viel sind. Als Größenordnung haben wir rund drei bis vier Monate Umsatz auf Lager“, erzählt Heinrich. Das habe in der Corona-Krise, als viele Lieferungen unerwartet ausfielen, sehr geholfen. Und auch nach dem Krieg war diese Lagerhaltung wichtig.

„Wir hatten damals großes Glück und haben keinen Volltreffer erhalten. Alle Gebäude waren intakt und so konnten wir im Prinzip am nächsten Tag das Geschäft wieder aufnehmen. Mein Vater hat mir von dieser Zeit erzählt. Es gab damals Eisenbezugsscheine. Jeder Schlosser bekam ein festes Kontingent. Das war aber schon nach der Währungsreform. Zuvor hatte mein Großvater auf dem Schwarzmarkt gehandelt und so der Familie geschickt ein vernünftiges Auskommen verschafft. Die Zeiten waren eben so. Der Knall war dann der Tag der Währungsreform. Damals bekam jeder Deutsche 40 Mark pro Kopf – wir hatten am ersten Abend 1000 Mark in der Kasse. Mein Großvater hat immer gesagt: ‚Stahl wird immer gebraucht’“, erinnert sich der Geschäftsführer, der seit 1998 in führender Funktion im Unternehmen ist.