Vorfall in Krefeld : Anwohnerin rettet Vierjährigen aus Unfallauto

Vorfall in Krefeld

Die Unfallstelle am Frankenring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig abgesperrt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Eine Anwohnerin holte einen vier Jahre alten Jungen aus einem Unfallauto. Der Ford der 25-jährigen Mutter war nach einem Zusammenstoß mit einem Volkswagen auf die Fahrerseite umgefallen.

Der Junge und drei unfallbeteiligte Frauen wurden am Montag bei dem Unfall an der Kreuzung Frankenring / Marktstraße leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem VW auf dem Frankenring Richtung St. Töniser Straße. In Höhe der Marktstraße stieß sie mit einer 25-jährigen Ford-Fahrerin zusammen, die den Frankenring stadteinwärts querte. Dabei kippte der Ford auf die Fahrerseite und blieb schließlich auf der Seite liegen. Mehrere Zeugen informierten die Polizei.