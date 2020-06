Plan der Krefelder Werbegemeinschaft : Kunst soll Kunden zurück in die City locken

„Die Corona-Umsatzeinbußen des Handels liegen zwischen 20 und 50 Prozent“, sagt Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld „Krefelder Schaufenster pur“: Zwischen dem 5. und 13. September wollen die Einzelhändler Künstlern aus der Seidenstadt die Möglichkeit bieten, ihre Objekte in ausgewählten Schaufenstern der Innenstadt auszustellen.

Die Einzelhändler in der City wollen zurück in die Erfolgsspur. „In jeder Krise steckt auch eine Chance“, sagt Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, mit Blick auf die Einschränkungen des Handels durch Corona in den vergangenen Monaten. Der Dank der Händler gilt vor allem zwei Gruppen: „Unsere Mitarbeiter und unsere Kunden haben in der schwierigen Zeit zu uns gestanden“, beschreibt Borgmann die Situation drei Monate nach dem Lockdown. „Und es tut gut, wenn die Krefelder mit strahlenden Augen in die Geschäfte kommen und sich freuen, dass wir noch da sind.“

Die Umsatzeinbußen des Handels in der City liegen je nach Branche zwischen 20 und 50 Prozent. Borgmann: „Das werden wir bis zum Jahresende auch nicht aufholen. Aber wir wollen im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten, die Menschen für einen Besuch in der City begeistern.“ Eine geplante Aktion ist „Krefelder Schaufenster pur“. Zwischen dem 5. und 13. September wollen die Händler Krefelder Künstlern die Möglichkeit bieten, in ausgewählten Schaufenstern der City auszustellen. Künstler aller Metiers sind eingeladen, sich über die E-Mail-Adresse atelier@dachstation.de mit ihrem Portfolio und/oder einer konkreten Konzeptidee für die Teilnahme an der Aktion zu bewerben. „Das Auswahlverfahren wird von einer qualifizierten Jury begleitet“, verspricht Christhard Ulonska, der die Koordination übernommen hat. „Vorgegeben ist nur das Thema, es heißt ,Postpandemische Reflexion’. Es stellen sich Fragen: Wie hat Corona unser Leben verändert? Was haben wir daraus gelernt? Welche Konsequenzen ziehen wir für die Zukunft?“ Im Vordergrund steht die Kunst. „Es geht nicht um die Dekoration der Geschäfte, wir denken eher an eine Art Outdoor-Galerie, die problemlos auch mit den Corona-Regeln zu vereinbaren ist“, so Borgmann. 5000 Euro stellen die Ladenbesitzer zur Verfügung.

Info Verkaufsoffene Sonntage in Krefeld Mehrere verkaufsoffene Sonntage hat die Werbegemeinschaft für Krefeld für die kommenden Monate geplant: So sollen am 4. Oktober und am 8. November die Geschäfte geöffnet werden. Für den 21. November ist „Einkaufen bei Kerzenschein“ vorgesehen. Die Öffnung am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, hat in der Seidenstadt Tradition.

Die Händler hoffen, dass sie zusätzlich für den 6. September zu einem verkaufsoffenen Sonntag einladen können. „Wir hoffen hier auch auf das Verständnis von Verdi“, erklärt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, der seinen Mitarbeitern für die Sonntagsarbeit doppeltes Gehalt zahlt. „Wir brauchen diese zusätzlichen Verkaufstage. Hier geht es unter anderem um die Existenz von Händlern und den Erhalt von Arbeitsplätzen.“

Erleichtert schaut die gesamte City auf den angekündigten Fortbestand des Kaufhofs in Krefeld. „Wir haben gezittert und gefiebert“, gesteht Borgmann. „Wir sind glücklich, dass der Kaufhof in der Stadt wirtschaftlich ist und weiterhin seine Türen öffnet. Trotzdem bin ich überzeugt, dass das Unternehmen insgesamt darüber nachdenken sollte, sein Geschäftsmodell zu überarbeiten.“

Die Entscheidung für den Erhalt des Kaufhofs in der Seidenstadt war knapp gewesen. Aus dem Umfeld der Konzernzentrale verlautete, dass dort die soziodemografische Entwicklung Krefelds skeptisch bewertet wird. Im Klartext: Die Entwicklung der Kaufkraft pro Kopf sowie die soziale und altersmäßige Entwicklung der Bevölkerung sehen die Analysten, Stand heute, eher negativ. Zudem soll die Krefelder Filiale, was den Umsatz pro Quadratmeter angeht, im Vergleich zu den anderen Häusern im letzten Drittel liegen. Ein Fazit: Das Haus in Krefeld steht weiterhin auf dem Prüfstand, es soll in drei Jahren erneut bewertet werden.