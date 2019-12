Kolumne KR wie Krefeld : Schöns Mut

Krefeld Sozialdezernent Markus Schön hat neue Zahlen zur Sozialstruktur vorgelegt und eine Gesamtstrategie für mehr Wohnungsbau gefordert. „Die Zahlen sprechen für mehr bauen“, sagt er. Und hat damit Mut bewiesen.

Sozialdezernent Markus Schön ist mit einem Ruf nach einer Wohnbauoffensive in einer Weise aus der Deckung gekommen, die von Mut zeugt. In gewisser Weise hat er sich mit seinem Zahlenwerk über Krefelds Sozialdaten zwischen alle Stühle gesetzt und mitten in die Klimaschutz-Debatte an die andere Problematik Krefelds erinnert: an die sozial- und bildungspolitischen Herausforderungen. Darf Klimaschutz wichtiger sein als Sozialpolitik?

Einstweilen sitzt Schön zwischen allen Stühlen. Es gibt in Krefeld keine politische Mehrheit für eine Wohnbauoffensive. Kommunalpolitiker verbrennen sich an jeder Ecke die Finger, wo sie neue Flächen ins Spiel bringen. Das liegt auch an der Extremrhetorik der Grünen. Wenn in jeder Wiese das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht, wird es noch schwieriger, für mehr Siedlungsflächen zu werben. Der Wiesenhof ist wegen seiner Nähe zu den wertvollen Niepkuhlen vielleicht ja wirklich eher ungeeignet. Im Gespräch waren aber auch Flächen am Obergplatz und in Oppum-Süd. Pragmatische Grüne hätten den Wiesenhof ’rausverhandelt und maßvolle Stücke am Obergplatz und in Oppum-Süd dringelassen. Zurzeit stehen die Zeichen aber nicht auf Pragmatismus. Jedes Stück Erde ist gleich wichtig für die Rettung der Welt.