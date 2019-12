Hallenhockey-Bundesliga : CHTC-Herren starten mit Kracher in die Hallensaison

Krefeld Samstag ist Rivale Uhlenhost Mülheim zu Gast. Sonntag geht die Reise zu Blau-Weiß Köln. Niklas Wellen ist mit an Bord. Damen spielen auch am Samstag.

(nose) Die Bundesliga-Herren des Crefelder HTC starten am Samstag (14 Uhr) in der Glockenspitzhalle mit dem „Kracher“ gegen Topfavorit Uhlenhorst Mülheim in die Hallen-Saison. Am Sonntag ist das Team um 19 Uhr bei Blau-Weiß Köln zu Gast. Somit nimmt die Wintersession, welche bereits vor Weihnachten sechs Partien in nur zwei Wochen für die Krefelder bereit hält, bereits zu Beginn voll an Fahrt auf und lässt keinen Raum für Ausrutscher. Dabei will das Team von Coach Robin Rösch an die gute Leistung der Feldhinrunde anknüpfen, welche sie als Gruppenzweiter hinter Mülheim beendet haben.