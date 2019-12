Fußball-Landesliga : VfR Fischeln muss bei BW Dingden unbedingt punkten

Krefeld (uwo) „Uns fehlt einfach die Konstanz über 90 Minuten“, sagte Fischelns Trainer Kalli Himmelmann noch vor wenigen Wochen. Ein gutes Beispiel dafür lieferte der VfR zuletzt beim VfL Giesenkirchen.

Eine Halbzeit lang dominierten die Krefelder die Partie und agierten dabei nicht wie ein Abstiegskandidat. Was sie nach der Pause lieferten war dagegen abstiegsreif. Am Ende war sogar Glück im Spiel, dass in diesem wichtigen Kellerduell zumindest ein Punkt heraus sprang, der dem VfR in seiner aktuelle Lage kaum weiter half. Denn die Situation ist unverändert kritisch. Daher kommt der morgigen Begegnung beim punktgleichen Aufsteiger BW Dingden (14.45 Uhr) eine besondere Bedeutung zu. Der VfR muss punkten, schließlich wartet mit Spitzenreiter Sterkrade-Nord am nächsten Sonntag im letzten Spiel des Jahres eine schier unüberwindbare Hürde.