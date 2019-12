Preisgeld in Höhe von 2000 Euro : Krefelder Studierende für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Preisgeld in Höhe von 2000 Euro

Am Tag des Ehrenamtes hat das katholische Hochschulzentrum Lakum Krefeld im Rahmen einer Feierstunde zum vierten Mal außerordentliches ehrenamtliches Engagement mit dem „MitBedacht-Preis“ ausgezeichnet. Vier Studierende der Hochschule Niederrhein wurden gewürdigt und teilten sich das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro.

Das Studiensystem bietet oft nicht viel Spielraum für persönliches Engagement. Dennoch entscheiden sich einige Studierende dafür. Insgesamt haben sich 25 Studierende der Hochschule Niederrhein beworben. Erst vor Ort wurde bekannt gegeben, wer einen Preis erhält. Der erste Preis in Höhe von 700 Euro ging an Melina Beckers. Die 26-Jährige studiert Kindheitspädagogik und möchte die Rechte von Kindern verbessern. Um das zu ermöglichen, gründete sie die Unicef-Hochschulgruppe.

Mit dem dritten Preis in Höhe von 300 Euro wurde Ajithan Annalingam geehrt. Der 22-Jährige studiert Chemieingenieurwesen und ist in der Migrations- und Flüchtlingsarbeit aktiv, unter anderem für den Bildungs- und Kulturverein in Neuss.