Krefeld : Primagas als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Krefeld Der Flüssiggasversorger Primagas mit Sitz in Krefeld gehört auch in diesem Jahr zu den "Top-Arbeitgebern" Deutschlands. Bereits zum siebten Mal in Folge zeichnete das Top Employers Institute die Personalarbeit des Unternehmens aus. Zudem bescheinigte das Deutsche Institut für Service-Qualität Primagas eine überdurchschnittliche Kundenorientierung. In seiner Erhebung attestierte das Top Employers Institute Primagas einmal mehr hohe Standards im Personalmanagement. In gleich vier von neun abgefragten Kategorien erzielte der Krefelder Mittelständler Bewertungen von mehr als 85 Prozent.

"Die Auszeichnung belegt, dass wir den richtigen Weg verfolgen. Für uns ist sie ein Ansporn, uns in der Personalarbeit noch stärker zu engagieren", sagt Thomas Koenigs, Leiter Personal und Recht bei Primagas. Insgesamt würdigte das Top Employers Institute die Mitarbeiterorientierung von 108 Unternehmen wie SAP, Vodafone oder E.ON. Zuvor hatten Wirtschaftsprüfer ermittelt, ob Bewerber mit ihrer Personalpolitik die strengen Kriterien erfüllen.

