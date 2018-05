Krefeld : "Es ist zu spät"

Pfarrer Hans Russmann in der Oppumer Schutzengelkirche bei seiner Pfingstpredigt. Nach dem letzten Wort applaudierten die Gottesdienstbesucher spontan und anhaltend. Foto: vo

Krefeld Es gab am Pfingstwochenende mindestens zwei herausragende Predigten: Die eine hielt Bischof Michael Curry in der St.George's Chapel zu Windsor bei der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle. Die andere hielt Pfarrer Hans Russmann in der Oppumer Schutzengelkirche.

Pfarrer Hans Russmann gelang eine außergewöhnliche Predigt, und dies spürten ganz offensichtlich auch die Kirchgänger nach wenigen Worten. Zum Ende der Predigt taten sie, was sonst gänzlich unüblich ist bei einer Predigt: Sie applaudierten spontan. Russmann hatte einen Nerv getroffen, er hatte Tacheles geredet, er hatte tastend, ohne Netz und doppelten Boden, der Gegenwart der Kirche nachgespürt. So etwas ist immer ein Wagnis; und es passiert nicht so oft, dass man bei Predigten das Gefühl hat, als verlasse ein Pfarrer den schützenden Kokon einer vertrauten Sprachwelt und setze sich der Realität aus. Weil diese Predigt außergewöhnlich war, dokumentieren wir sie hier:

"Zu spät, so lautet der Titel eines Buches von Martin Werlen, Schweizer Benediktiner und früherer Abt des Kloster Einsiedelns, ein Buch, das ich in den letzten Wochen mit großem Gewinn gelesen und das mir Anstöße für diese Pfingstpredigt gegeben hat: Anstöße um über die Situation der Kirche heute, deren Geburts- und Erneuerungsfest ja Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes ist nachzudenken.

Info Zu Pfarrer Hans Russmann Geboren 14.4.1960 in Bracht, dort mit fünf Geschwistern aufgewachsen Ab dem 11. Lebensjahr Besuch des Bischöflichen Internats Haus Eich und des Pius Gymnasium in Aachen 1978-1984 Studium in Bonn und Freiburg 1984/85 Pastoraljahr in Herz Jesu Rheydt; 1985/86 Priesterseminar Aachen; 1986 Priesterweihe durch Bischof Klaus Hemmerle; im Anschluss erste Kaplanstelle in Gartenstadt; St Pius. 1990-1995 Diözesankaplan der Christlichen Arbeiterjugend in Aachen. 1995-2005 Krankenhauspfarrer am Klinikum Krefeld, 1995-97 zeitgleich Schulseelsorger an der Montessori-Gesamtschule 2005 - 2017 Hospizseelsorger im Hospiz am Blumenplatz; 2005 - 2011 Pfarrvikar in Heilig Geist; seit 2011 Moderator der Seelsorge in St. Augustinus Oppum Seit 2014 Diözesanbeauftragter für Hospizseelsorge im Bistum Aachen.

Martin Werlen stellt in diesem Buch eine radikale Diagnose für die Kirche und den Glauben heute: Schönreden hilft nicht mehr. Er sieht die große Entfremdung der Kirche von den Menschen. Er beobachtet eine lähmende Stagnation - und bei manchen die Hoffnung, dass, trotz aller Abbrüche, die wir ja zuhauf erleben, alles beim Alten bleiben möge. Seine klare Diagnose: Diese Hoffnung trügt. Und sein zentraler Gedanke lautet: Es ist nicht mehr, wie er es früher oft formuliert hatte, „fünf vor zwölf“, sondern bereits „fünf nach zwölf“, eben „zu spät“.

Während es um „fünf vor zwölf“ darum geht, „zu retten, was zu retten ist“ und die letzten Kräfte zu mobilisieren, um die Kirche vor dem Absturz zu retten, ist um „fünf nach zwölf“ anzuerkennen, dass es für vieles „zu spät“ ist. Es gilt anzuerkennen, dass Chancen vertan wurden und es keinen „Weg zurück“ mehr gibt, weder zur Kirche der vermeintlich guten alten Zeit vor dem Konzil, noch zur Aufbruchsstimmung der neuen Zeit nach dem Konzil (Anmerkung: Gemeint ist das Zweite Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand und als Reformkonzil in die Geschichte einging).

Im Rückblick auf meine 32 Jahre als Priester in dieser Kirche unseres Bistums und im Blick auf die jetzige Situation kann ich dieser Diagnose nur zustimmen. Es ist zu spät - und die Fragen, die wir oft in der Kirche diskutieren, sind nicht mehr die Fragen der Menschen von heute und erscheinen mir oft anachronistisch.

Denken Sie nur, ganz aktuell, an den Kommunionstreit unserer Bischöfe, ob evangelische Partner einer konfessionsverbindenden Ehe zur Eucharistie zugelassen werden. Das haben die Menschen doch längst für sich entschieden - und das ist gut so. (Anmerkung: Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hatte mehrheitlich beschlossen, evangelischer Ehepartner zur katholischen Eucharistie zuzulassen; daraufhin hatte eine Gruppe um den Kölner Erzbischof Woelki an den Papst geschrieben und um Klärung der Zulässigkeit dieses Beschlusses gebeten). Viele längst überfällige Reformen, ob es um Fragen der Sexualmoral wie das "Pillenverbot", die Einstellung zur Homosexualität, die Rolle der Frau in der Kirche und ihr Zugang zu den Ämtern geht, sind, selbst wenn sie jetzt erfolgen würden, zu spät. Viele Menschen haben auch deshalb mit den Füßen abgestimmt und der Kirche den Rücken gekehrt. Es ist längst fünf nach zwölf - also resignieren und aufgeben?



„Wenn es fünf nach zwölf ist, so Martin Werlen, "machen Hektik und Gehässigkeit keinen großen Sinn mehr. Dann werden Menschen, die die Geschichte Gottes mit den Menschen betrachten, die Bedeutung von Gnade und Hingabe neu entdecken. Sie werden sich von Gott überraschen lassen. Erkennen, dass es fünf nach zwölf ist, bedeutet oft Verzweiflung. Aber nicht im Kontext des Glaubens. Im Gegenteil. Hier ist der Glaube besonders herausgefordert. Das Vertrauen, dass Gott da ist. Dass Gott auch heute überraschen kann.“ Ja, dass Gott da ist, dass er uns auch heute in der Gegenwart seines Geistes, der weht, wo er will, überraschen will, dass feiern wir heute an Pfingsten.

Die Einsicht, dass es „zu spät“ ist bedeutet so Werlen , „für den glaubenden Menschen nicht das Ende. Diese Einsicht bedeutet nicht, in einer Stimmung der Resignation alles fallenzulassen oder alles von oben zu erwarten. Im Gegenteil. Hier öffnet sich der Horizont zu einer Weite, die der Mensch von sich aus nicht kennt. Und er wird ganz gehörig herausgefordert. Er nimmt Abschied von der Verteidigung eines Systems oder einer Ideologie. Und stattdessen: Glauben. Schlicht und einfach glauben.“ Wobei dieser Glaube für Martin Werlen keineswegs zweifelsfreie, unangefochtene Glaubensgewissheit ist: „Glaube ist Leben. Glaube ist Alltag. Glaube ist Ringen. Glaube ist suchen. Glaube ist Wagnis. In echtem Glauben kann nie alles klar sein. Alles klar ist nie im Leben, höchstens in Ideologien. Glaube ist Vertrauen.“

Und eine weitere Konsequenz der Einsicht des „zu spät“ ist für Werlen, dass die Kirche „eine Spezialistin für Menschen in Situationen 'fünf nach zwölf'“ werden soll, für Menschen in Existenzängsten, Menschen, die von der Gesellschaft als nicht mehr brauchbar 'ausgemustert' wurden, Menschen, die das Leben 'in finstere Schluchten' geführt hat. Dabei hat die Kirche übrigens nicht zu missionieren. Für Werlen ist das eine unmögliche Wortschöpfung. Sie hat vielmehr ihre Mission zu leben.

Eine Kirche, die nicht freudig und überzeugend auf alle zugeht, hat keine Mission; sie verliert ihr Warum und Wozu. Sie steht für nichts. Und sie schrumpft, statt zu wachsen. Ich finde, und das ist es, was mich bei allen Fragen und auch Enttäuschungen immer noch gerne Christ und Priester sein lässt: Wir sind mit einer tollen Botschaft unterwegs, es gibt keine bessere Botschaft für uns Menschen für diese Welt. Die Botschaft, dass für Gott jeder Mensch zählt, dass sein Geist jeden Menschen erfüllt. Und das jeder mit seinem Leben, mit seinem Ringen, mit seinen Brüchen und Fragen für ihn von Interesse ist.

Wir werden sicher zukünftig noch mehr Abbrüche in unserer Kirche erleben, aber - und da bin ich ganz zuversichtlich - die Botschaft des Evangeliums trägt weiter. Der Geist Gottes weht weiter, wo und wie er will.

Ich wünsche uns als Kirche und Gemeinde an diesem Pfingstfest, dass wir uns dieses Interesse Gottes für den Menschen zu eigen machen und ganz gelassen und zuversichtlich weiter der Spur des Evangeliums folgen."

