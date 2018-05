Krefeld: Experten zur Digitalisierung in Italien, Frankreich und Japan

Krefeld Blick über den Tellerrand: Industrie und Handelskammer Mittlerer Niederrhein hatte zum Digital@Lunch eingeladen.

Was in Deutschland die Plattform Industrie 4.0 ist, ist in Frankreich die "Alliance Industrie du Futur", in Italien die "Piano Industria 4.0", und Japan hat die "Robot Revolution Initiative" und die "Industrial Value Chain Initiative". Es ist das erklärte Ziel, die länderübergreifenden Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung gemeinsam anzugehen. Aber welchen Nutzen hat der Niederrhein von diesen internationalen Kooperationen? Wie können sich Unternehmen einbringen? Diese und weitere Fragen haben Unternehmer vom Niederrhein mit Experten der Auslandshandelskammern (AHKs) Japan, Frankreich und Italien diskutiert.