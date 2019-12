KKH-Serviceteam : Patientenverfügung: Vorsorge für den Ernstfall

Krefeld Expertenteam bietet Krefeldern ab sofort eine individuelle digitale Schulungsmöglichkeiten an.

(jon) Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln kann. Angehörige oder Freunde können Betroffenen beistehen, aber sie können keine rechtsverbindliche Erklärungen oder Entscheidungen treffen, auch Ehepartner oder volljährige Kinder nicht. „Für einen Volljährigen können rechtliche Entscheidungen und Erklärungen nur gegeben werden, wenn eine rechtsgeschäftliche Vollmacht oder gerichtlich bestellte Betreuung besteht“, so ein Experte. Ob Vorsorgevollmacht, Patienten- oder Betreuungsverfügung: Was diese Begrifflichkeiten im Einzelnen bedeuten, wissen nur die wenigsten Deutschen. „Doch es ist extrem wichtig, sich mit diesen Themen auseinander zu setzen und für den Ernstfall vorzusorgen. Das gilt besonders für Menschen, die einen zu pflegenden Angehörigen haben“, erklärt Thomas Seidel vom KKH-Serviceteam in Krefeld.