Nach interner Prüfung : Stadt nimmt die Genehmigung für digitale Werbetafel in Oppum zurück

Krefeld Der Berufungsantrag beim Verwaltungsgericht Düsseldorf wurde zurückgezogen, der Bescheid zum Abbau der Werbetafel erstellt.

(jon) Krefeld hat die Baugenehmigung für die digitale Werbetafel am Standort Untergath/Hauptstraße in Oppum zurückgenommen. Grund dafür ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, das die Klage der Stadtverwaltung gegen die entsprechende Weisung der Bezirksregierung Düsseldorf abgewiesen hat. Wie Presseamtsleiter Timo Bauermeister unserer Redaktion mitteilte, hatte die Stadt zunächst einen Berufungsantrag bei Gericht zur Fristwahrung gestellt, diesen aber nach erneuter stadtinterner Prüfung zurückgezogen.

Die Baugenehmigung zur Errichtung der digitalen Werbetafel am Standort Untergath/Hauptstraße in Krefeld-Oppum war am 15. Mai 2017 erteilt worden. Mit Weisung der Bezirksregierung Düsseldorf als obere Bauaufsichtsbehörde vom 3. Dezember 2018 wurde die untere Bauaufsicht der Stadt Krefeld angewiesen, die Baugenehmigung zurückzunehmen wegen formeller und materieller Rechtswidrigkeit. Insbesondere mangelte es an der erforderlichen Zustimmung des Landesbetriebs Straßen NRW.