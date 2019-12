Dunkle Jahreszeit : Polizei: Zahl der Wohnungseinbrüche steigt

Die Krefelder Polizei informiert über die Verteilung der Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet. Dazu stellt die Behörde eine Übersichtskarte (Wohnungseinbruchsradar) zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche – inklusive Versuche – der zurückliegenden Woche verzeichnet sind. Aus Gründen des Datenschutzes werden Straßennamen und Hausnummern nicht bezeichnet. Foto: Polizei Krefeld

Krefeld Allein am vergangenen Wochenende hat die Kripo insgesamt zehn Wohnungseinbrüche in der Seidenstadt registriert. Computer helfen, Tatserien zu erkennen und die Fahnder rechtzeitig auf die richtige Spur zu führen.

Krefelds Ermittler schlagen Alarm. „Seit Beginn der dunklen Jahreszeit registriert die Polizei einen starken Anstieg der Wohnungseinbrüche“, erklärt ein Sprecher der Behörde. Allein am vergangenen Wochenende haben die Fahnder insgesamt zehn Wohnungseinbrüche registriert. Im Stadtteil Bockum gab es drei solcher Delikte, in Fischeln waren es zwei. In den Stadtteilen Linn, Cracau, Forstwald, Dießem/Lehmheide und Uerdingen jeweils einen.

Den Beginn der dunklen Jahreszeit nutzt die Polizei stets zur Warnung vor Wohnungseinbrüchen. Sicherheitsverbände rufen auf, Türen und Fenster einbruchssicherer zu machen. Aber wird tatsächlich vor allem im Herbst und Winter eingebrochen, wenn es draußen früher und länger dunkel ist? Und wie steht‘s um die Einbruchsquote in Krefeld insgesamt?

Info Krefelder Einbruchsradar im Internet Das Einbruchsradar soll Bürgern ermöglichen, sich selbst ein Bild über die Lage in ihrem Viertel zu machen. Auf diese Weise möchte die Polizei die Krefelder weiter sensibilisieren und bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 zu wählen. Das Einbruchsradar ist unter https://krefeld.polizei.nrw zu finden. Kostenlose Hinweise zum Einbruchsschutz erhalten Sie bei Ihrer Krefelder Polizei unter der Rufnummer 02151 6340.

Die Seidenstadt belegt in NRW bei der Aufklärungsquote mit knapp 22 Prozent einen Spitzenplatz. Bei der jüngsten Erhebung wurden der Behörde zwischen Januar und November 2018 insgesamt 483 Delikte gemeldet. Inzwischen bleibt – dank verstärkter Investition in die häusliche Sicherheit – bereits etwa jeder zweite Einbruch in der Versuchsphase stecken.

Mit neuartigen Einbruchvorhersagen will die Polizei die Zahl weiter senken. Seit 2019 sollen Computer mithilfe von Algorithmen Tatserien erkennen und die Fahnder rechtzeitig auf die richtige Spur führen. „Predictive Policing“ heißt das Zauberwort – vorausschauende Polizeiarbeit. Das Landeskriminalamt NRW stellt dem Polizeipräsidium Krefeld dazu wöchentlich Daten für sogenannte Prognosegebiete zur Verfügung. Hierzu wird die Stadt in 229 Bereiche aufgeteilt, in denen jeweils rund 800 bis 850 Menschen leben.

Das Programm setzt Daten über Bebauung, Sozial- und Infrastruktur einer Stadt in Beziehung zu bekannten, gerade aktuellen Einbrecher-Vorlieben (Tatort, Tatzeit, Vorgehensweise). Daraus werden dann potenzielle künftige Einbruchsorte errechnet. Die drei besonders gefährdeten Gebiete, die das Programm herausfiltert, werden intensiver unter die polizeiliche Lupe genommen. „Am Ende entscheidet der Mensch und nicht die Maschine, wo verstärkt Streife gefahren wird“, so ein Experte. Aber die Technik sei ein wichtiger Teil des Systems. „Dadurch gelingt es der Polizei, Maßnahmen besser abzustimmen und effizienter einzusetzen.“ Die Einbruchszahlen in Krefeld sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Waren es 2015 noch 1118 Delikte, die gemeldet wurden, sank die Zahl 2016 auf 760 und 2017 auf 547. In 234 Fällen handelt es sich um versuchte Einbrüche.