Krefeld : Krefeld Pinguine signieren Weihnachtskugeln für guten Zweck

Krefeld Eine Aktion der IG Obere Marktstraße: Fans können auch eine Kugel von ihrem Lieblingsspieler bestellen.

(vo) Die Händlergemeinschaft Obere Marktstraße hat sich neu formiert und lädt nun zu adventlichen Veranstaltungen ein. Am Donnerstag, 5.Dezember, 15 bis 16.30 Uhr, werden Spieler der Krefeld Pinguine Dutzende von Weihnachtskugeln signieren und am Weihnachtsbaum der Oberen Marktstraße (vor Vapiano) verkaufen. Die Kugeln kosten fünf Euro, der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. Danach geht der Verkauf der Kugeln weiter im Bertoni-Shop (Marktstr. 8). Schriftliche Bestellungen mit Spielernummer bitte richten an info@werbegemeinschaft-kr.de.