Aus den Stadtteilen : Schüler des Fabritianums unterstützen Menschen in Mali

Krefeld Seit 16 Jahren sammeln die Schüler des Gymnasiums Fabritianum, um Bewohner des Dorfes Birou im westafrikanischen Mali zu unterstützen. Das Dorf Birou liegt 500 Kilometer von der Hauptstadt des Landes entfernt.

Mitte November besuchte Bandiougou Niakaté, Direktor der Partnerorganisation Solisa aus Bamako, das Uerdinger Gymnasium, um sich für die Hilfe zu bedanken und seine Arbeit in Mali vorzustellen. Schulleiter Eric Mühle versicherte, dass die Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werde: „Die nächste Aktion, die unsere Schülerinnen und Schüler in Angriff nehmen, ist die Beteiligung am Besonderen Weihnachtsmarkt am 7. Dezember am Platz an der Alten Kirche. Wir freuen uns auf viele Besucher, die sich für selbst gemachten Weihnachtsschmuck und Gebäck mit Spenden für unser Mali-Projekt revanchieren.“