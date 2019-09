Krefeld : Regionalvikar: „Den klassischen Pfarrer wird es nicht mehr geben“

Krefeld Es ist kein leichtes Amt in Zeiten des Umbruchs; Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde Thorsten Obst in sein Amt als Regionalvikar eingeführt. Er sagt: „Ich bin nicht deprimiert.“

Für das katholische Krefeld ist es eine wichtige Personalie und ein Markstein auf einem ungemütlichen Weg: In einem von Aachens Bischof Helmut Dieser geleiteten Gottesdienst in St.Thomas Morus wurde Pfarrer Thorsten Obst (47) in sein Amt als Regionalvikar eingeführt. Er folgt dem plötzlich und unerwartet verstorbenen Heiner Schmitz nach. Obst übernimmt damit Verantwortung in unruhiger Zeit: „Den klassischen Pfarrer, der um den Kirchturm kreist, wird es nicht mehr geben“, sagte er etwa in einem Pressegespräch vor dem Gottesdienst.