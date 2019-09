Bolzplatz Herbertzstraße : Kompromiss im Bolzplatz-Streit

Krefeld Im Disput um die Freizeitfußballliga am Bolzplatz Herbertzstraße fand ein runder Tisch einen Kompromiss. Beide Seiten diskutierten erfrischend reif und lösungsorientiert.

Für viel Aufregung hatte in den vergangenen Monaten die Situation um den Bolzplatz an der Herbertzstraße gesorgt. Dort besteht seit vielen Jahren eine Hobbyliga. Zwischen August und November, sowie März und Juni spielen die Mannschaften dort praktisch an jedem Sonntag zweimal. Seit aber die Wohnbebauung näher an den Platz heranrückte, gibt es immer wieder Streit. Das gipfelte darin, dass zu Jahresbeginn ein Anwohner die Tore mit einem Trennschreifer kurzerhand abschnitt.