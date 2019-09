Musikschule Krefeld wird 85 Jahre alt : Musik mit 20.000 Kindern

Krefeld Die Musikschule Krefeld wird 85 Jahre alt und bietet ein Netzwerk von 65 Unterrichtsorten im Stadtgebiet.

Mit ihrem Auftritt leiten sie am Mittwoch einen Besuch wichtiger Herren in der Kindertagesstätte am Westwall ein. Der Anlass ist ein Gespräch zum Jubiläum 85 Jahre Krefelder Musikschule.

Die Musikschule Krefeld bietet Ausbildung in folgenden Bereichen an:

Die 95 Kinder dieser Kita werden in insgesamt fünf Gruppen spielerisch an die Musik herangeführt und dies beginnt bereits bei den Allerjüngsten, den Babys. Dienstags ist hier der große Musiktag für alle und ein ziemlich voller Tag für Drees.

Seit 2006 gehen die Musiklehrer der Krefelder Musikschule in Kindergärten und Schulen; damit findet die musikalische Ausbildung des Nachwuchses nicht mehr nur im Haus Sollbrüggen an der Uerdinger Straße statt. Fast 20.000 Kinder sind in diesen 13 Jahren intensiver mit der Musik - vor allem dem Selbermachen - in Berührung gekommen. „Zur Zeit haben wir 3.250 Kinder außerhalb von Haus Sollbrüggen in den verschiedenen Projekten, das ist ein Rekord“, erklärt ein zufriedener Musikschulleiter.