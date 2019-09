Bürgerverein Grönland protestiert : Regionalplan: Grönländer schicken Protest-Post an die Bezirksregierung

Grünfläche an der Ottostraße: Das ist die so genannte Frischluftschneise, die zugebaut werden könnte. Foto: Puvogel

Krefeld Der Bürgerverein Grönland hat eine Stellungnahme zur Regionalplan-Änderung geschickt. Der Gutachter spricht von einem „Eingriff in die Planungshoheit der Stadt“.

Die Bezirksregierung Düsseldorf bekommt Post vom Bürgerverein Grönland. In der Stellungnahme bezieht sich der Vereinsvorstand auf die geplanten Änderungen im Regionalplan, die wie berichtet auch den Westen der Stadt betreffen und von den Grönländern konsequent abgelehnt werden. Ihren Protest äußern sie, wie auf der jüngsten Bürgerversammlung angekündigt, nun in einer Stellungnahme, der ein vom Bürgerverein in Auftrag gegebenes Gutachten angehängt ist.

Verfasst wurde es vom Krefelder Architekten und Stadtplaner Rolf-Bernd Hechler, der zu dem Schluss kommt, dass der in dem vom Bürgerverein beanstandeten Änderungsentwurf (ASB_KR 01) dargestellte Vorschlag zur Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Krefeld ein „Eingriff in die Planungshoheit der Stadt“ ist. Hechler erklärt: „Die dort als Wohnbaufläche optierten Kleingartenanlagen Grönland und West III sind bereits seit langem im Flächennutzungsplan als Grünflächen dargestellt. Die Kleingartenanlage Grönland ist auch durch Bebauungsplan rechtlich gesichert.“

Eine Ausweitung der Siedlungsfläche in den Landschaftsbereich, so der Experte, sei auch aus demographischer Sicht „überflüssig“. Hechler verweist auf den prognostizierten Bevölkerungsrückgang und gibt als Quelle die Stadt Krefeld „Regionalkonferenz Wohnungsbau“ an. Er rät dazu, den Innenentwicklung verstärkt voranzutreiben.

Der Bürgerverein-Vorstand betont in seiner Stellungnahme, dass der betroffene Landschaftsabschnitt der Bevölkerung als Naherholungsgebiet dient und sich dort auf kleinstem Gebiet eine hohe Vielfalt an Flora und Fauna in Verbindung mit einem Feuchtbiotop und Wasserschutzgebiet befindet. Dies alles sei schutz- und erhaltungswürdig, schreibt Vorsitzender Heinz-Werner Knoop.