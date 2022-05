Eleonore von Kondratowicz : Neuer Zyklus in Hüls – Die Schöpfung in zwölf Bildern

Neuer Zyklus in Hüls – Die Schöpfung in zwölf Bildern

Krefeld Die sieben ersten Tage der Welt – und was davor war – hat Eleonore von Kondratowicz gemalt. Es ist eine neue Sicht auf ihre eigene Malerei. Freitag ist Eröffnung.

Die Welt verändert sich ständig. Und auch der Blick auf ihre Entstehung ist für Eleonore von Kondratowicz nicht mehr der gleiche. Vor vier Jahren hat die Künstlerin in der Thomaskirche in Traar ihren Zyklus „Und Gott sah, dass es gut war“ gezeigt: sechs Bildtafeln, auf denen sie die einzelnen Schöpfungstage mit malerischen Mitteln dargestellt hatte. Im Ökumenischen Zentrum Hüls stellt sie nun wieder aus. Doch die Schöpfungsbilder, die sie ab Freitag, 13. Mai, dort präsentiert sind andere. Der Titel: „Und Gott sah, dass es gut war, oder?“

Und Eleonore von Kondratowicz hat einen siebten Tag hinzugefügt. Damit hat sie ihren ursprünglichen Gedanken, nur den handelnden Gott darzustellen, über Bord geworfen. „Kopfzerbrechen hat mir lange Zeit die ursprüngliche Version von ,Adam und Eva´ bereitet. Zu groß, zu bedeutend, zu kontrovers in der Aussage. lch habe sie auf eine Größe reduziert, die für mein Gefühl eher ihrer Position in der Schöpfung gerecht wird.“

Für Eleonore von Kondratowicz ist die Ausstellung eine willkommene Reise in ihre alte Heimat. Sie hat lange in Krefeld gelebt, ist hier zur Schule gegangen und hat Abitur am Ricarda Huch Gymnasium gemacht. Seit vielen Jahren ist ihr Zuhause in Tecklenburg. „Auch wenn meine Besuche selten geworden sind, ich fühle mich der Stadt noch sehr verbunden und hab mich deshalb gefreut über das Ausstellungsangebot in Hüls.“