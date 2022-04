Hilden : Farben machen Gabi Klinger glücklich

Hilden Eröffnet wird die Ausstellung am 21. April um 18.30 Uhr auf dem Ellen- Wiederhold-Platz von Bürgermeister Claus Pommer. Die Einführungsrede hält Lilith Bitzer. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Olaf Schönborn auf dem Saxophon.

„Im Bann der Farbe“ heißt die Ausstellung der in Würzburg geborenen Künstlerin, die sich während ihres Kunststudiums zunächst aufs Zeichnen konzentrierte. Vom Naturalismus und Realismus wich sie bald ab und fand einen ganz eigenen Stil und eine ganz eigene Technik. „Ich arbeite fast ausschließlich mit hochwertigen Farbstiften“, verrät Gabi Klinger. Dabei sind die Platten, die sie meist benutzt, so grundiert, dass die Farbstifte in ihrer ganzen Leuchtkraft hervortreten und die Wirkung von Ölfarben entfalten können. „Farbstifte sind in Deutschland noch nicht so populär“, sagt die Künstlerin, die sich viele Tipps und Anregungen aus den USA holte. Ihre Bilder sind farbenfrohe, collagenartige Werke, die oft beim Schaffen entstehen, manchmal jedoch auch digital am Computer entwickelt wurden. Dabei kombiniert Gabi Klinger verschiedene Kunstrichtungen, wie fotorealistische Portraits mit stilisierten Objekten, Gegenständen und psychedelischen Stimmungen. Nicht nur ihre Arbeiten erhalten so mehrere Ebenen, auch deren Aussagen. So wie das „Spielende Kind“, das einen Hund an der Leine hält und orientierungslos vor einer mit wilden Graffiti besprühten Wand steht. So erlebt die Künstlerin die Kinder unserer Zeit. „Visuell, unruhig, nervös, schnell ablenkbar und unzentriert“, sagt sie. Der Hund dagegen weiß genau, wo er hinwill, nämlich in die ruhige Landschaft hinter der Wand. „Er ist der einzige Normale auf dem Bild“, meint Gabi Klinger mit einem Augenzwinkern. In vielen ihrer Bilder taucht sie selbst auf, wobei sie sich dabei lediglich als eine Art „Platzhalter für die Menschen“ sieht, denn die Situationen, in welchen sie sich darstellt, sind menschlich. Mal mit Schlamm-Maske, mal flanierend durch eine bunte Plastikwelt oder im von Dürer inspirierten Werk „Melancholia“ mit zerzaustem Haar und versunkener Miene. Die Rollenbilder und -klischees hat Gabi Klinger in ihrem Bild „Ada und Evam“, das sie und ihren Partner Olaf Schönborn in vertauschten Geschlechterrollen zeigt, vollständig ausgehebelt. „Das hat unglaublich viel Spaß gemacht“, gibt sie zu. Farben machen die Künstlerin glücklich. Inspiriert zu ihrem „psychedelischen“ Farbeinsatz wurde sie durch einen Traum, in dem sie in einen Farbrausch versetzt wurde.