Kreissynode des Kirchenkreises Krefeld – Viersen : Klimaziele gefährden Kirchenbestand

Dr. Barbara Schwahn ist Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen. Foto: samla

Krefeld/Viersen Viel vorgenommen hat sich der evangelische Kirchenkreis Krefeld – Viersen für seine Kreissynode. Die Gemeinden sollen sich für neue Formen der Seelsorge öffnen, die Verwaltung der Kitas soll zentral zusammengefasst werden.

Von Otmar Sprothen

Nach den pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre findet die nächste Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Krefeld – Viersen am kommenden Samstag, 21. Mai, wieder in der gewohnten Form statt. Nach einem für alle Gläubigen offenstehenden Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Alten Kirche am Schwanenmarkt beginnen die Beratungen um 10,30 Uhr im Seidenweberhaus. Die 131 geladenen Synodalen vertreten 92.000 Mitglieder des Kirchenkreises Krefeld – Viersen.

In der Pandemiezeit sei noch einmal deutlich geworden, welch große Bedeutung den Gemeinden zukomme, erklärte Superintendentin Barbara Schwahn. Es seien viele kreative Wege außerhalb der Einschränkungen durch den Lockdown geöffnet worden, sich um den Nächsten zu kümmern. Die gelte es zu erhalten und niederschwellig auszubauen. „Wollen wir einfach dort wieder anknüpfen, wo wir durch die Pandemie unterbrochen wurden? Oder brauchen wir neue Impulse in der Seelsorge?“, ist für Schwahn eine der drei zentralen Fragestellungen für die Synode.

Info 25 Gemeinden gehören dem Kreis an Dem evangelischen Kirchenkreis gehören 25 Gemeinden an, darunter sieben Krefelder Gemeinden. Die Gemeinden verteilen sich auf die regionalen Zentren Krefeld, Viersen, Kempen, Meerbusch und die Region Nette. Der Kirchenkreis übernimmt viele übergemeindliche Dienste, mit denen die einzelne Gemeinde überfordert wäre. Kreissynode und Kreissynodalvorstand leiten den Kirchenkreis. Den Vorsitz beider Gremien hat die Superintendentin Dr. Barbara Schwahn.

Vor Ort hätten die Gemeinden Ideenreichtum und außerordentliches Engagement bewiesen. Mit einem verbreiterten Fortbildungsangebot soll den Leitern der Arbeitskreise in den Gemeinden professionelle Hilfestellung angeboten werden. Mit einem Impulsreferat will die Pfarrerin und Dozentin am Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche Westfalen in Villigst die vielen vorhandenen Ansätze zu einem einem fruchtbaren Ganzen für die Gemeindeseelsorge zusammenführen und damit dem spürbaren „Relevanzverlust“ (Schwahn) entgegenwirken.

Fünf von sechs getauften Kindern kann der Kirchenkreis derzeit ein Angebot für einen Platz in einer Kindertagesstätte (Kita) machen. Mit 15,35 Euro pro Mitglied und Jahr unterstützt der Kirchenkreis seine Trägergemeinden. Da der Verwaltungsaufwand weiterwächst, sollen die hier eingebundenen Presbyterien entlastet werden, indem man deren Arbeit in einem Trägerverbund professionalisiert. Die Gemeinden, die sich diesem Trägerverbund anschließen, sollen ihren Anteil daran ungeschmälert behalten. Wer am bisherigen Verwaltungssystem festhalten möchte, soll seine Trägerschaft weiter ungeschmälert behalten. Hier orientiert sich der Kirchenkreis Krefeld – Viersen etwa an der erfolgreichen Kita-Verwaltung des Kirchenkreises Dinslaken.