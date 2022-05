Drei Fahrzeuge in Brand gesteckt : Polizei Krefeld ermittelt wegen Autobrandserie

Die Krefelder Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie eines der drei Autos in der vergangenen Freitagnacht in Brand gerieten. Foto: dpa/Patrick Seeger

Krefeld (RP) Gleich drei Autos sind in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag in Brand geraten. Am Dienstag meldete die Polizei Krefeld eine neue Spur.

In der Tatnacht habe die Polizei gegen 00.22 Uhr Hinweise auf ein qualmendes Auto Deutscher Ring und Lüdersstraße erhalten. Vor Ort qualmte ein Mercedes. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug schnell löschen.

Um 03.45 Uhr ging ein weiterer Anruf ein, dass es Lewerentzstraße zu einem Brand an einem Auto gekommen sei. Hier stellte die Polizei fest, dass ein VW und ein Toyota in Brand standen. Das Feuer sprang auf einen Müllcontainer über, der neben den Fahrzeugen stand. Durch die Hitze ist die Jalousie eines angrenzenden Hauses geschmolzen. Das Haus wurde vorübergehend evakuiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.