Industrie 4.0 : Krefelder verfolgen Unternehmensstraegie „iSpeed2024“

Krefeld Die Firma „CiS electronic“ engagiert sich intensiv in unterschiedlichen Netzwerken, um sich für die Zukunft zu rüsten.

(RP) Der Kabelkonfektionär, Systemtechnik- und Mechatronik-Anbieter „CiS electronic GmbH“ mit Hauptsitz in Krefeld im Europark Fichtenhain und Produktionsstandorten in Tschechien und Rumänien beschäftigt sich im Rahmen seiner Unternehmensstrategie iSpeed 2024 mit der Zukunft und engagiert sich intensiv in verschiedenen Netzwerken. Trends wie die Digitalisierung, Automatisierung, Dematerialisierung und Autonomisierung sind für CiS schon lange keine Fremdwörter mehr.