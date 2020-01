Machbarkeitsstudie : Streit um Kosten für Grundwasser-Pumpen

Krefeld Es muss gepumpt werden im Dykgebiet, sonst stehen demnächst hunderte Keller unter Wasser. Mit Hochdruck wird nach Lösungen gesucht – auch für die Frage, wer das bezahlen soll: Anwohner oder Steuerzahler?

Das Thema „Nasse Keller“ wird in der Sitzung der Bezirksvertretung Nord am Dienstag, 28. Januar, 17 Uhr, Rosengarten, erneut auf der Tagesordnung stehen.

Die Stadt hat im vergangenen Jahr ein Ingenieursbüro damit beauftragt, im Rahmen einer Machbarkeitsstudie darzulegen, wie das Abpumpen des Grundwassers fortgeführt werden könnte. Es geht um technische Fragen von gegebenenfalls neu zu bauenden Wasserleitungen oder der Menge an benötigten Pumpen. Aber es geht natürlich auch um die Frage: „Wer zahlt?“. SPD-Politiker Ralph-Harry Klaer, Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt, berichtet, dass das Ingenieursbüro von notwendigen Investitionen in Höhe von rund 500.000 Euro spricht, hinzu würden die laufenden Kosten für Strom und für Abwasser-Einleitung kommen.

Die Verwaltung hat die Meinung kundgetan, die Stadt Krefeld stehe nicht in der Verantwortung. In der Bezirksvertretung Nord betonte die Leiterin des Fachbereichs Umwelt, Kathrin Gardner, jüngst, es werde „leider in der Öffentlichkeit immer wieder der Eindruck erweckt, dass die Stadt Krefeld in der Verantwortung stehe, tätig werden zu müssen“. Dies sei, so Gardner, nicht der Fall, da es sich bei der Keller-/Haussituation jeweils um privatrechtliche Probleme handele.