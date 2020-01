Überfall auf Edeka-Parkplatz in Uerdingen : Hohe Haftstrafe für Teppichmesser-Räuber

Krefeld/Grevenbroich Das Landgericht Mönchengladbach verurteilte den früheren Firmeninhaber wegen schwerer räuberischer Erpressung und erpresserischen Menschenraubs in zwei Fällen sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Mit dieser Aussage waren für die Verteidigung die letzten Hoffnungen auf ein milderes Urteil dahin. Staatsanwalt Stefan Lingens forderte anschließend neun Jahre Haft – zum einen wegen der beiden Raubüberfälle, zum anderen auch wegen einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd. „Da hätte wer weiß was passieren können“, so Lingens. Tatsächlich dauerte das spektakuläre Geschehen mehr als sieben Minuten. Die Polizei hatte die Verfolgungsjagd mit einer Kamera aufgezeichnet. Auf dem Film, der im Verhandlungssaal gezeigt wurde, war zu sehen, wie Autofahrer gleich mehrfach in höchster Not in den Grünstreifen fuhren, um Frontal-Kollisionen zu verhindern. Erst in Noithausen konnte der Angeklagte mit seinem gestohlenen Audi Q3 gestoppt werden. Dort raste er frontal in einen Streifenwagen, ein anderes Polizeifahrzeug fuhr ihm in die Fahrertür. Anschließend sprangen ein halbes Dutzend bewaffnete Polizisten aus dem Wagen, einer schlug das Seitenfenster der Fahrertür ein, um den 56-Jährigen dingfest zu machen – Szenen wie in einem Actionfilm.