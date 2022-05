Schützen feiern an zwei Tagen : Wochenende der Majestäten in Oppum

Das rote Kleid mit der langen Schleppe von Königin Gabriele Leigraf war beim Schützenfest 2018 in Bockum ein echter Hingucker. Foto: Strücken

Krefeld Oppum erlebt an diesem Samstag und Sonntag ein spannendes Schützenwochenende der Majestäten. Einige Teilnehmer aus Krefeld könnten sogar zwei Kronen erringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mike Kunze

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „950 Jahre Oppum“ richtet die St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft von 1652 am Pfarrheim der Schutzengelkirche an der Hauptstraße 18 gleich zwei große Vogelschießen aus. Am Samstag, 14. Mai, ermittelt die Arbeitsgemeinschaft Krefelder Schützenvereine den neuen Stadtschützenkönig und am Sonntag macht sich der Bezirksverband Krefeld-Willich-Meerbusch im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften auf die Suche nach einem Bezirkskönig sowie den Kinder-, Schüler- und Jugendprinzen.

Am Samstag um 14 Uhr treffen sich zunächst die Königspaare und Abordnungen der sieben Krefelder Schützenvereine, die ab 14.30 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in der Kirche „Zu den Heiligen Schutzengeln“ in den Festreigen nach Corona starten. Zelebrant ist Pfarrer Hans Russmann, und die Pfarrbläser St. Stephan von 1973 geben der Messe auch musikalisch ein besonderes Gepräge. Mit Gottes Segen will man in die Saison eintreten. Im Anschluss folgt ein kurzer Umzug von der Kirche zur Wiese hinter dem Pfarrheim. Hier ist bereits alles als Schießrute hergerichtet. Der gemietete Hochstand ist schon vor einigen Tagen polizeilich abgenommen worden und kann mit Kleinkaliber und Luftgewehr genutzt werden. Damit läuft auch die Regentschaft der aktuellen Amtsinhaberin Gabriele Leigraf unwiderruflich ab.

Info Stadtschützen kämpfen um die Königswürde Ab 14 Uhr treffen am Samstag, 14. Mai, die Schützen zum Stadtschützen-Königsschießen in Oppum ein. Nach einem Gottesdienst in der Schutzengelkirche stellen sich die Teilnehmer ab 15.30 Uhr vor der Kirche auf. Das Schießen beginnt um 16 Uhr auf der Wiese hinter dem Pfarrheim.

Das Ringen um die Würde des Stadtschützenkönigs wird daher ab 16 Uhr ausgetragen. Die Oppumer Schützen, die auch ihr 370-jähriges Bestehen feiern können, würden dabei natürlich gerne ihren König Sebastian Rusch auf dem Thron sehen. Gegen 18 Uhr wird das Rätsel um den künftigen Stadtschützenkönig wohl gelöst sein. Das neue Oberhaupt der Krefelder wird anschließend feierlich gekrönt werden. Die Regentschaft wird sich auf vier Jahre bis 2026 erstrecken.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Bezirksschützentages der in einem Verband zusammengeschlossenen Städte Krefeld, Willich und Meerbusch mit 17 Bruderschaften. Ab 12 Uhr treffen die Abordnungen und Königshäuser in Oppum ein und treten eine halbe Stunde später zur Frontabnahme durch die scheidenden Majestäten des Jahres 2019 an. Bezirkskönigin Susanne Berger aus Clörath-Vennheide, Jungschützenprinz Dennis Heckenbach aus Ossum-Bösinghoven, Schülerprinzessin Nele Waaden aus Niederheide und Kinderprinz Ulrich-August Voelkel aus Hüls haben hier ihren letzten Auftritt nach außergewöhnlichen drei Jahren im Amt.

Die Schießwettbewerbe beginnen um 13.15 Uhr, in der Zwischenzeit werden zwei verdiente Sebastianer als „Schützen des Jahres“ für 2020 und 2021 geehrt und außerdem die Sieger der Bezirksmeisterschaften mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet. Für musikalische Unterhaltung sorgt an beiden Tagen das Schützentrommlercorps 1925 Oppum unter Leitung von Uwe Bloser.