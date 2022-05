Gegen DHC Hannover : Hockey-Zweitligist Crefelder HTC will Siegesserie forsetzen

Krefeld Der DHC Hannover kommt mit einigen bekannten Gesichtern, was den Crefelder HTC jedoch nicht schrecken kann. Warum sich die Mannschaft von Trainer Ronan Gormley nicht fürchtet.

Beim Gegner aus der niedersächsischen Landeshauptstadt sind gleich mehrere in Krefeld bekannte Gesichter anzutreffen. Das Brüderpaar Bastian und Felix Waffenschmidt trug in der Vergangenheit das CHTC-Trikot, ehe es über Düsseldorf den Weg zum DHC Hannover fand. Auch Jan Alex kennt die Gerd-Wellen Anlage gut. So spielte der 33-jährige, der ebenfalls längere Zeit für den Gladbacher HTC aktiv war, auch sehr erfolgreich beim CHTC. Er hatte den Hockeyschläger zwischenzeitlich an den Nagel gehängt, wurde aber Mitte der Hinrunde wieder reaktiviert. Auch privat ist er immer noch mit NRW verbunden, so hat auch seine Frau Pia Alex, die in der Hockeywelt besser unter ihrem Mädchenname Grambusch bekannt ist, lange Jahre für den Gladbacher HTC, Rot-Weiss Köln und schließlich den CHTC sowie für die deutsche Nationalmannschaft gespielt.