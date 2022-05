Sprachbarrieren und fehlende Papiere : Fast ein Dutzend Tiere aus Ukraine im Tierheim versorgt

In den Notunterkünften der Flüchtlinge sind in der Regel keine Haustiere gestattet. Darum kommen die Tiere im Tierheim unter. Foto: dpa/Annette Riedl

Wenn aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Krefeld ankommen, haben sie nicht selten auch Hunde oder Katzen im Gepäck. Doch die dürfen nicht in die Notunterkünfte. Hier springt das Tierheim ein.

Von Jessica Kuschnik

Wie weit Tierliebe gehen kann, das erlebten die Mitarbeiter des Krefelder Tierheims in den vergangenen Wochen immer wieder. Dann nämlich, wenn Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet waren, nicht nur ihre wichtigsten Habseligkeiten bei sich hatten, sondern auch ihre Haustiere, die sie nicht sich selbst im Kriegsgebiet überlassen wollten. „Das sind Leute, die total durch den Wind sind, dabei aber auch so dankbar“, berichtet Tierheimleiter Frank Schankat. Nicht selten umarmten die Geflüchteten aus Dankbarkeit die Tierpfleger, bevor sie ihre geliebten Tiere, die dort versorgt wurden, wieder in die Arme schlossen.

Denn von diesen müssen sie sich bei ihrer Ankunft in Krefeld meist erst einmal verabschieden. Nicht nur, dass in den Notunterkünften Tiere oft nicht gestattet sind, es fehlen häufig auch Papiere für die Fellfreunde. „Es wird zum Beispiel ein EU-Pass benötigt um sicherzustellen, dass die Tiere gegen Tollwut geimpft sind“, sagt Schankat. In Krefeld werden die Tiere aus der Notunterkunft vom Tierrettungsdienst Schütz abgeholt und unter anderem ins Krefelder Tierheim gebracht. Problematisch sei dabei die Sprachbarriere, sagt Schankat. „Am Hauptbahnhof, wo die Menschen ankommen, gibt es zwar Dolmetscher, jedoch an den Unterkünften nicht, wenn die Menschen dort nachts ankommen.“ Viele seien aufgewühlt, wüssten nicht, was mit ihren Lieblingen geschieht. „Man muss ihnen erklären, was hier passiert, und dass ihnen die Tiere nicht weggenommen werden.“

Sieben Hunde und vier Katzen aus der Ukraine hat das Krefelder Tierheim bislang versorgt. „Das waren alles sehr gepflegte, gut ernährte und umgängliche Tiere“, berichtet der Tierheimleiter. Im Heim angekommen, würde zunächst einmal der Titer bestimmt um zu schauen, ob die Tiere geimpft sind. Sind sie es nicht, wird das nachgeholt. Sobald die Besitzer eine Unterkunft haben, in der die Tiere akzeptiert werden, können sie diese wieder abholen. Hunde und Katzen müssen dann zunächst in häusliche Quarantäne.