Sonntag gegen ETUF Essen : Crefelder HTC fehlt nicht nur Torhüterin Sonja Thüner

Krefeld Neben der Torhüterin Sonja Thüner fehlen dem Crefelder HTC gegen Etuf Essen weitere Spielerinnen. Welches das sind und warm der Hockey-Zweitligist das Heimspiel dennoch gewinnen sollte.

Die Damenmanschaft des Hockey-Zweitligisten Crefelder HTC muss vor der Partie gegen Etuf Essen am Sonntag um 12 Uhr auf eigener Anlage sowohl auf als auch neben dem Platz auf einige wichtige Akteure verzichten.

Bereits am vergangenen Spieltag musste Stammtorhüterin Sonja Thüner nach einer unkonventionellen Abwehraktion verletzt ausgewechselt werden. Zwar steht die genaue Diagnose noch aus, doch die 52-Jährige wird wohl länger aussetzen müssen. Für sie spielt Jana Gillessen, die sich als gute Stellvertreterin erwies und Luise Schuba rückt auf die Position der Nummer zwei.

In der Offensive sind die Ausfälle sogar noch zahlreicher. Hier wird Alina Pásthy mit einer Knieverletzung wohl mindestens für den Rest der Saison ausfallen. Zudem fand das Training in dieser Woche weitestgehend ohne Stephanie Baxter und Lynn Krings statt, die beide angeschlagen pausieren mussten. Hinter ihren Einsätzen am Wochenende stehen noch Fragezeichen.