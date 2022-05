Betonschäden : Kosten für Tiefgarage verdoppeln sich

Krefeld Nähere Untersuchungen ergaben: Die Betonschäden sind deutlich größer, als ursprünglich eingeschätzt. Zudem steigen die Baukosten deutlich. Gestalterisch wird die früher verdreckte und verhunzte Tiefgarage nicht wiederzuerkennen sein.

(vo) Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Rathaus-Tiefgarage erhöhen sich drastisch: Statt der ursprünglich veranschlagten 7,585 Millionen Euro geht die Stadtverwaltung nun von 14,7 Millionen Euro aus. Dies geht aus der Unterlage für die Sitzung des Betriebsausschusses am 18.Mai hervor. Zur Begründung heißt es, die Differenz zum Kostenrahmen aus der Machbarkeitsstudie liege zum einen darin begründet, dass bei detaillierten Untersuchungen der Bausubstanz der Beton ein viel größeres Schadensbild aufweise, als vorher erkennbar gewesen sei. Dies mache einen kostenintensiven Abbruch der oberen Betonschichten auf großen Teilen dieser Flächen für die Sanierung notwendig. Zum anderen spielten die Baupreissteigerungen des letzten Jahres auch hier eine große Rolle.

Gestalterisch wird die Tiefgarage, die unter anderem durch die Aufenthalte von Drogenabhängigen stark verschmutzt worden war, nicht mehr wiederzuerkennen sein. Sind bislang Wege im Parkhaus nur schwer erkennbar, sollen zukünftig von jedem einzelnen Parkplatz aus Ein- und Ausgänge leicht auffindbar sein. Das Gestaltungskonzept greift ein Motiv auf, das bereits durch die Lochbleche abgebildet wird und von einem Gewebe aus dem Deutschen Textilmuseum stammt. Das Gewebe entstand um 1400 im italienischen Lucca oder Venedig. Das Fragment einer Stoffbahn ist im Original 53 mal 35 Zentimeter groß. Auch im Parkhaus erinnert die Wahl des Dekors zukünftig an die textile Geschichte der Stadt. Das Blattmotiv der Palme ist in Krefeld schon auf Schals und Krawatten des Haus der Seidenkultur abgebildet. Das Museum hatte dem Gebäudemanagement die Patrone zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind die Türen auch so gesichert, dass nur Parkhausbenutzer Zutritt haben.