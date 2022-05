Handball-Oberliga : Punkt für den TV Oppum, Adler Königshof verliert

Oppums Torschütze Gerrit Held. Foto: Thomas Lammertz Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beide Mannschaften absolvierten in dieser Woche Nachholspiele. Gerrit Held traf für den TVO in der letzten Sekunde zum 25:25. Königshof bestreitet am Wochenende sein letztes Heimspiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(maha) Der TV Oppum kam in der Handball-Oberliga im Nachholspiel beim TV Angermund zu einem 25:25-Punktgewinn, Adler Königshof musste sich beim TV Lobberich mit 29:30 geschlagen geben.

Frederick Küsters war mit dem Auftritt, wie schon zuvor gegen den TSV Aufderhöhe, seines TV Oppums beim TV Angermund nicht zufrieden. Die lange Saison mit dem unregelmäßigen Spielbetrieb durch die vielen Ausfälle sorgt dafür, dass die Luft bei vielen Vereinen in der Endphase raus ist. Der TV Angermund, der eigentlich eine gute Oberliga-Truppe hat, wird als Tabellenletzter in die Verbandsliga absteigen. Gegen Oppum konnte die Mannschaft von Ulrich Richter lag man mit 24:22 und 25:24 kurz vor dem Spielende in Führung. Oppums Gerrit Held sicherte seinem Team das 25:25-Unentschieden mit seinem dritten Treffer sechs Sekunden vor der Schlusssirene. Bereits am Donnerstagabend (20.15 Uhr, Sporthalle Scharfstraße) geht es für Oppum gegen Borussia Mönchengladbach weiter. Am Samstag ist man dann bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade zu Gast.

Adler Königshof kämpfte beim TV Lobberich mit zwei Torhütern und sieben Feldspielern bis zum Schluss. Am Ende musste sich die Mannschaft von Marius Timofte mit 29:30 in Nettetal geschlagen geben. In der Schlussphase vergab Bruno Zavada einen Siebenmeter zum möglichen Ausgleich. Am Sonntag empfängt Adler Königshof den TSV Aufderhöhe in der Sporthalle Scharfstraße zum letzten Heimspiel der laufenden Saison.

TV Oppum: Beurskens, Savonis – Krantzen (6/1), Dierkes (8), Zimmer, Köffers (2), Held (3/1), Hofer (1), Weidemüller, Küsters (2), Fischer (1), Ditz (2), Eickmanns.