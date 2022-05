Skaterhockey-Bundesliga : Den Bears gelingt ein Sechs-Punkte-Wochenende

Krefeld Das Team gewann gegen die Duisburg Ducks und bei den Rhein Main Patriots in Assenheim. Damit beiben die Krefelder Spitzenreiter.

(lus) Bundesligist Skating Bears musste am Wochenende zweimal antreten. Beim körperlich intensiv geführten Heimspiel gegen die Duisburg Ducks zeigten die Bären von Beginn an eine konzentrierte Leistung und gewannen am Ende auch in der Höhe verdient mit 8:3. Dustin Diem zeigte sich vom Spielstil der Gegner wenig überrascht: „Duisburg hat wie erwartet Mann gegen Mann verteidigt. Wir haben die Zweikämpfe angenommen und waren im Torabschluss sehr effektiv. Unterm Strich ein verdienter Heimsieg, der durch die schwere Verletzung von Jannik überschattet wurde.“

Am Sonntag gastierte der Spitzenreiter bei den Rhein Main Patriots in Assenheim. Die Gastgeber, mit dem Klassenerhalt als ausgegebenes Saisonziel, konnten das Spiel bis zur 26. Spielminute (2:2) offen gestalten, kassierten aber in der Folge in sieben Minuten drei Tore. Mit der 5:2-Führung im Rücken spielte Krefeld im letzten Spielabschnitt trotz personeller Sorgen das Ganze routiniert zu Ende und gewann 7:3. Kapitän Sebastian Müller zeigte sich dementsprechend zufrieden: „Wir haben aktuell einen sehr guten Lauf. Trotz der verletzten und gesperrten Spieler haben wir ein souveränes Spiel abgeliefert.“ Tore gegen Duisburg: P. Mackenstein, A. Scheuß (je 2), D. Diem, S. Müller, C. Preiß, D. Schopp Tore gegen Assenheim: P. Mackenstein (3), T. Klein, J. Palacz, A. Scheuß, M. Zillen.