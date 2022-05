3. Handball-Bundesliga : Eagles planen ein Finale mit Revanche

Die HSG hofft Samstag wieder auf viele Zuschauer in der Glockenspitzhalle. Foto: Schoofs Foto: Schoofs/schoofs

Krefeld Handball-Drittligist HSG Krefeld hat rein rechnerisch den Aufstieg in Liga zwei schon verpasst. Aber am Samstag im Heimspiel gegen Schalksmühle will die Mannschaft mit einem Sieg als die Besten im Westen die Saison beenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Die Eagles mussten an ihrem spielfreien Wochenende aufgrund der Ergebnisse der anderen Spiele ihr letztes Fünkchen Hoffnung auf die Teilnahme an den Play-offs um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga begraben. Jetzt geht es am Samstag ab 19 Uhr im letzten Gruppenspiel gegen die Dragons aus Schalksmühe darum, die Saison mit einem Sieg zu beenden. Das hat sich die Mannschaft fest vorgenommen und will sich für die beiden Niederlagen in der Staffel D gegen die Sauerländer revanchieren.

Die Ausgangsposition verspricht ein spannendes und packendes Duell. Denn die Dragons können sich mit einem Sieg und bei einer Niederlage von Pfullingen in Konstanz in der Endabrechnung Platz drei sichern, der zur Teilnahme an der ersten Hauptrunde des DHB-Pokals berechtigt. „Wir sind heiß darauf, das letzte Heimspiel zu gewinnen und wollen als die Besten im Westen die Saison abschließen“, sagte Trainer Maik Pallach am Donnerstag.

Info Aktion mit den Schulen vom Niederrhein Die Eagles haben den Schulen vom gesamten Niederrhein vergünstigte Tickets angeboten. Außerdem können die Fans mit ihren Tagestickets an der Abendkasse der Kulturfabrik am 14. Mai Tickets für die Schlagerparty für nur 5 Euro erhalten. Dieses Angebot gilt für alle ab 18 Jahre. Einlass ist ab 23 Uhr.

Die beiden Auswärtsniederlagen sind für den Coach ausschlaggebend für das Verpassen der Play-offs: „In Pfullingen sind wir am Torhüter gescheitert, in Pforzheim leider an uns selbst. Trotzdem haben wir eine gute Saison gespielt. Die Zuschauer haben attraktiven und modernen Handball mit viel Tempo und vielen Toren gesehen. Das wollen wir am Samstag nochmal beweisen. Natürlich ist das Duell als letztes Heimspiel automatisch emotional aufgeladen für meine Mannschaft. Wir müssen unseren Siegeswillen aus dieser Emotionalität und auch aus der zuletzt mindestens zweitligareifen Unterstützung unserer Fans ziehen. Schalksmühle spielt einen sehr guten Handball. Wenn wir da nicht alles abrufen, dann wird das ein schweres Spiel.“

Die Eagles hoffen, dass die Krefelder Zuschauer die insgesamt gute Saison-Leistung des Teams anerkennen und zahlreich kommen. Nach dem Spiel und dem ersehnten Erfolgserlebnis will die HSG mit Verantwortlichen, Mannschaft, den vielen ehrenamtlichen Helfern und Fans die Saison ausklingen lassen.

Verzichten muss die HSG auf ihre Nummer 1 im Tor. Sven Bartmann leidet unter einem grippalen Effekt. Auch Meik Schulz und Andrej Obranovic fehlen weiter. Für den ein oder anderen Akteur ist das am Samstag sicher der letzte Auftritt im Dress der Eagles. Denn beim nächsten Versuch, in die 2. Liga aufzusteigen, soll das Team weiter verstärkt werden. Derzeit befindet sich der Sportliche Leiter Stefan Nippes mit einigen Kandidaten in einer intensiven Gesprächsphase. Fest steht schon, dass Tim Schnalle Krefeld verlässt.

Bis Ende Mai will Pallach seine Spieler noch zum Training bitten. Dann folgt eine sechswöchige Pause. Ab dem 11. Juli beginnt die Vorbereitung auf die neue Drittliga-Spielzeit, die wahrscheinlich am Wochenende 4./5. September eröffnet wird.