Brauchtum in Düsseldorf : Endlich wieder Schützenfest in Hassels

Hassels Der Stadtteil wird geschmückt, der Hochstand ist aufwendig saniert und auch die neue Königswürde ist vergeben. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause können die Schützen wieder feiern. Los geht es am Freitag.

Der Platz an der Spangerstraße wird derzeit für das Schützenfest Hassels umdekoriert. Nach zwei Jahren Corona-Pause feiern die Schützen und die Bürger wieder das traditionelle Fest. „Wir sind sehr froh, dass sowohl unser Zeltwirt als auch die Schausteller sehr schnell zugesagt haben“, sagt Tobias Kaiser von der St. Antonius Schützenbruderschaft, die das Fest organisiert. „So können wir jetzt schon sagen, wir werden wieder einen vollen Kirmesplatz in der gewohnt guten Qualität haben.“

Zum Start am Freitag, 13. Mai, gibt es von 15 bis 17 Uhr die Aktion „Einmal zahlen – zweimal fahren“. Am Samstag beginnt in der St. Antoniuskirche (Am Schönenkamp) um 17 Uhr eine Heilige Messe. Anschließend gibt es um 18 Uhr das traditionelle Fahnenschwenken zu Ehren der Majestäten und um 18.30 Uhr die Kranzniederlegung am Denkmal. Unter dem Titel „Zurück zum Glück“ kann dann ab 19 Uhr bis in die Nacht die Schützenparty im Festzelt gefeiert werden. Für die Musik sorgt DJ Markus.