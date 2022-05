Denkmal in Krefeld : Das Stadtwaldhaus soll im Jahr 2026 komplett saniert sein

Krefeld Ab sofort gibt es erste Maßnahmen zur Sanierung des Stadtwaldhauses in Krefeld. Die Grundsanierung soll 2024 starten. Die Gastronomie läuft weiter.

Über die Sanierung des weit über die Grenzen Krefelds hinaus bekannten, denkmalgeschützen Stadtwaldhauses ist in der Vergangenheit viel geredet und gestritten worden. Schon 2018 hat die Politik beschlossen, viel Steuergeld in die als Lokal, Biergarten und Veranstaltungsort genutzte Immobilie zu stecken. Passiert ist seitdem kaum etwas. Doch jetzt soll es nach Darstellung der Stadtverwaltung vorangehen.

Für die Sanierung des Stadtwaldhauses habe das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) die Planung neu strukturiert und wolle bereits in diesem Jahr erste Maßnahmen umsetzen, berichtet die Stadt. Dazu gehörten zum Beispiel die Instandsetzung der historischen Fensteranlage im kleinen Saal, der Austausch des Heizkessels und die Erneuerung von Zuleitungen aus dem Küchenbereich. Darüber hinaus plane das ZGM, die Sanierung der Konzertmuschel im kommenden Jahr durchzuführen. Für die umfangreiche Sanierung des Stadtwaldhauses hätten die erforderlichen Vorarbeiten begonnen, die Hauptarbeiten sollten dann im September 2024 anfangen – der Gastronomiebetrieb des Stadtwaldhauses solle während der gesamten Sanierung weiterlaufen können, so ein Stadtsprecher.

Um den Gastronomiebetrieb so wenig wie möglich zu stören, sollen die anschließenden Sanierungsmaßnahmen in enger Absprache mit dem Pächter in Abschnitten erfolgen. Aktuell werde das Vergabeverfahren vorbereitet und anschließend die Ausschreibung eines Generalplaners veröffentlicht. In 2023 solle der Generalplaner bestimmt und die Planung aufgenommen werden. Ein abschließender Beschluss zur Umsetzung der Sanierung solle Ende des kommenden Jahres im Betriebsausschuss würden weitere Aufträge vergeben, so dass voraussichtlich im September 2024 mit der ersten Bauphase, die rund ein Jahr dauern solle, begonnen werden könne. Bis zum dritten Quartal 2026 sei geplant, auch die zweite Bauphase abzuschließen und bis zum Ende des Jahres das Gesamtprojekt fertigzustellen, berichtet die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.