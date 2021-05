8. Mai in Krefeld : Große Putzaktion für die Krefelder Stolpersteine

Die Stolpersteine erinnern an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Jahrestag des Kriegsendes, Samstag, 8. Mai, gibt es statt einer öffentlichen Gedenkfeier eine Erinnerungs-Aktion. Der Verein Villa Merländer sucht dafür putzbereite Unterstützer.

(ped) Eine große Gedenkfeier zum Ende des Kriegs in Europa wird es coronabedingt nicht geben. Neben einer stillen Gedenkfeier am 8. Mai im kleinen Kreis möchte der Förderverein Villa Merländer deshalb zu einer Putzaktion der Stolpersteine aufrufen: Am 76. Jahrestag der Befreiung sind viele Helfer aufgerufen, die Gedenksteine zu putzen - in einer gemeinsamen Aktion um 10 Uhr.

Seit einigen Jahren beteiligt sich der Verein Villa Merländer an der Aktion des Künstlers Gunter Demnig. Seine kleinen Gedenktafeln, die sogenannten Stolpersteine, die er in den Gehweg einlässt, erinnern an das Schicksal der Menschen, die dort in den Häusern gelebt haben und in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert oder in den Suizid getrieben wurden.

Inzwischen sind mehr als 180 Messingtafeln als Stolpersteine in Krefeld verlegt worden. Der Verein betreut nicht nur die Verlegung der Steine, sondern kümmert sich auch um die Pflege, damit ihre Funktion als Zeichen der Erinnerung und als Mahnmal erhalten bleibt.