Fußball : Ein Quartett verlässt den Landesligisten VfL Tönisberg

Emre Özkaya (rechts) ist wieder fit und läuft für den VfL auf. Foto: Lammertz

Tönisberg Während der Ball in der abgebrochenen Fußball-Saison im Amateurbereich ruht, basteln die Verantwortlichen der Vereine hinter den Kulissen an den neuen Gesichtern ihrer Mannschaften – so auch beim VfL Tönisberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Worringer