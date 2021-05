Vorwürfe der Krefelder FDP : „Philadelphiastraße ist Beispiel für Verwaltungsversagen“

Joachim C. Heitmann (FDP) Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die FDP kritisiert die Verschiebung des Umbaubeginns und befürchtet, dass der Stadt dadurch 1,6 Millionen Euro Fördergelder verloren gehen könnten.

(sti) Vom Versagen der Stadtverwaltung und einem Worst Case (schlimmsten Fall) sprechen die Freien Demokraten nach der erneuten Verschiebung der Sanierung der Philadelphiastraße durch den Kommunalbetrieb Krefeld (KBK). „Wenn nun Fördergelder in Höhe von 1,6 Millionen Euro zurückgezahlt werden müssen, kann nur von einem Versagen der Verwaltung gesprochen werden, das den Steuerzahler möglicherweise noch teuer zu stehen kommen wird“, erklärte Joachim C. Heitmann, FDP-Fraktionsvorsitzender, am Montag.